Bolsonaro diz querer ministro do STF conservador e que 'tome tubaína' com ele

Iander Porcella e Julia Affonso - O presidente Jair Bolsonaro (PL) descreveu nessa sexta-feira, 7, o perfil dos ministros que pretende indicar ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso seja reeleito: conservadores, que sigam a Constituição "à risca", não façam ativismo judicial e "tomem tubaína" com ele. Em um eventual segundo mandato, o chefe do Executivo poderá preencher duas vagas na Corte, já que Ricardo Lewandowski e Rosa Weber se aposentam nos próximos anos.

Ao ser questionado durante um almoço com jornalistas no Palácio da Alvorada se o próximo ministro do STF seria "terrivelmente evangélico", como ele próprio classificou André Mendonça, Bolsonaro respondeu que "não tem compromisso meu com nenhum perfil". Em seguida, definiu um perfil. "Conservador, não praticar o ativismo judicial, seguir a Constituição à risca e tomar tubaína comigo", declarou. "É lógico, e a gente conversar antes”, emendou o presidente.

Depois de bradar contra o ministro Alexandre de Moraes, o presidente convidou os jornalistas para almoçar e, sem gritar, voltou a reclamar do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nos últimos meses, Bolsonaro travou uma série de embates públicos e nos autos de inquéritos com Moraes.

Ao comentar uma decisão do presidente do TSE, Bolsonaro ironizou. "Eu aplaudo se ele colocar embaixo das decisões, Lula livre. Só falta ele ter coragem de fazer isso."

Durante o almoço, Bolsonaro afirmou que a discussão sobre um aumento no número de ministros do Supremo ficará para depois das eleições. Questionado se achava uma boa ideia aumentar o número de integrantes da Corte, Bolsonaro riu e disse. "Um beijo para você."

"Eu não posso passar para mais cinco (ministros). Se eu quiser passar, tem que conversar com o Parlamento. Se discute depois das eleições. Essa proposta não é de hoje, há muito tempo, outros presidentes pensaram em fazer isso aí", afirmou, sem dizer nomes.

Durante a ditadura militar (1964-1985), por meio do Ato Institucional nº 02 (AI-2), de 27 de outubro de 1965, a quantidade de ministros da Corte passou de 11 para 16, acréscimo mantido pela Constituição de 24 de janeiro de 1967.

O presidente já indicou os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça para as vagas de Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, respectivamente.

Segundo Bolsonaro, Nunes e Mendonça "de vez em quando" vão ao Alvorada. "Os dois vêm aqui de vez em quando, conversam comigo numa boa", afirmou. "Raramente converso com o (ministro Luiz) Fux. O (ministro) Gilmar há muito tempo não vem aqui. Já veio aqui algumas vezes."

O presidente relatou que teve uma conversa recente com o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), recém-eleito senador pelo Paraná. Bolsonaro e seu ex-ministro da Justiça cortaram relações após Moro sair do governo acusando o presidente de interferir na Polícia Federal. Os dois voltaram a se falar após o início do período eleitoral, quando Moro passou a apoiar Bolsonaro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Aos jornalistas, Bolsonaro contou fez uma pergunta ao ex-juiz sobre a possibilidade de ele ser indicado ao STF: "Moro, tu acha que passaria na sabatina do Senado?". "Olha a dificuldade que foi para passar o André Mendonça que é um cara tranquilo. Hoje, o Senado tem um perfil mais simpático a nós", comentou.