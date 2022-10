Lula indica querer participação de Simone Tebet em eventual governo: 'Reconstruir o Brasil'

O ex-presidente Lula sugeriu a participação da senadora Simone Tebet (MDB) caso seja eleito presidente em 30 de outubro.



Após acatar as propostas que Tebet apresentou a ele como condição para ajudar na campanha do PT, o petista disse esperar que a emedebista "esteja junto para executar o que propõe".

"Essa tua decisão de apoiar a nossa candidatura, eu queria que você soubesse que não é só uma decisão de apoiar a candidatura. É uma decisão que eu penso que você vai levar ela ao ponto de saber que nós precisamos de você para ajudar construir e reconstruir o Brasil", disse Lula.



Na quarta-feira (5), Tebet declarou "total apoio" à candidatura e a um eventual novo governo do petista. Ela ficou em terceiro lugar na corrida presidencial, obtendo 4,16% dos votos válidos no primeiro turno, disputado no último domingo (2).



Questionada sobre se fará interlocução com o agronegócio, setor que apoia o presidente Jair Bolsonaro, em sua maioria, Tebet disse que vai "agir onde for útil".

"Missão não se escolhe, se cumpre", afirmou a senadora, que é de família ligada ao agronegócio. (com agência Sputnik Brasil)