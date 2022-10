Lula: história do Ciro não é história de 3,5% de votos, ele vale mais do que isso

Eduardo Gayer - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a história política de Ciro Gomes (PDT) é maior do que os votos recebidos por ele no primeiro turno das eleições. A declaração foi feita em encontro com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que declarou apoio a Lula no segundo turno.

Ciro seguiu o partido, mas sem citar o nome do ex-presidente ou ser fotografado junto ao petista. “PDT não é importante pela quantidade de votos, mas pela história dele. A história do Ciro não é história de 3,5% de votos, ele vale mais do que isso, é mais importante que isso e significa mais do que isso”, afirmou Lula.

“Estou muito grato ao PDT, ao Lupi e à decisão unânime do diretório nacional do PDT. Já, já o Lupi deve anunciar o apoio do PDT ao companheiro Fernando Haddad em São Paulo”, acrescentou.

Lula afirmou que Ciro, com quem trocou farpas ao longo do primeiro turno, “é pessoa muito diferente pessoalmente do que ele é no palco de luta” e disse esperar PT e PDT juntos em ao menos 500 cidades nas eleições municipais de 2024. “Eu vou ao Rio na semana que vem já espero estar com Rodrigo [Neves]”, afirmou o ex-presidente, que quer o candidato derrotado do PDT ao governo fluminense, Rodrigo Neves, como cabo eleitoral no Estado.

O petista ainda minimizou o apoio recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, dos governadores Romeu Zema (Novo, Minas Gerais), Rodrigo Garcia (PSDB, São Paulo) e Cláudio Castro (PL, Rio de Janeiro) no segundo turno. “Meu adversário tem apoio de quem já apoiou ele no primeiro turno”, declarou.