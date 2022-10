Lula tem 55% e Bolsonaro 45% em votos válidos, aponta Ipec em 1º levantamento no 2º turno

O primeiro levantamento do Ipec na corrida presidencial no 2º turno aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 55% dos votos válidos no segundo turno, contra 45% do presidente Jair Bolsonaro (PL).



E votos totais, ou seja, sem desconsiderar os votos brancos e nulos e os indecisos, Lula está com 51% e Bolsonaro, 43%. Entre os entrevistados pelo instituto 4% indicaram que votarão em branco ou nulo no próximo dia 30 de outubro. Outros 2% não souberam opinar.



Segundo o Ipec, a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa, encomendada pela TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02736/2022.



O instituto informou que foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre os 3 e 5 de outubro.

No primeiro turno das eleições, Lula recebeu 48,4% dos votos válidos, e Bolsonaro, 43,2%. No total, foram 57,2 milhões de votos para o petista e 51,07 milhões para o atual presidente.

Nesta primeira semana após o primeiro turno, os dois candidatos foram atrás de novas alianças para a disputa final.



Enquanto Lula conseguiu o apoio do PDT e dos ex-candidatos à Presidência Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT), além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro teve a adesão à sua campanha dos governadores dos estados com os maiores colégios eleitorais do país: o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), também reeleito, e do candidato derrotado em São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB). (COM AGÊNCIA sPUTNIK bRASIL)