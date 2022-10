'Se virem', diz Bolsonaro a Guedes e outros ministros sobre promessas sem orçamento

Débora Álvares e Eduardo Rodrigues - O resultado do primeiro turno tem feito a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) disparar numa corrida em busca de medidas que podem alavancar uma "virada" em cima do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma sequência de reuniões ontem, o chefe do Executivo deu ordens à sua equipe, sobretudo ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para buscarem ações que podem ser "reaproveitadas" neste mês.

Agora reanimado, aliados dizem que o chefe do Executivo está "com um olho na campanha e outro já no ano que vem" e, embora brade por aí sobre novas medidas do governo que envolvem gastos do governo, cobrou um cuidado extra com as contas para evitar eventuais pedidos de impeachment em possível novo mandato tendo os gastos do governo como justificativas.

"Se virem e deem um jeito de levarmos tudo adiante", determinou Bolsonaro ontem no Palácio da Alvorada, em mais de uma ocasião, em reuniões com integrantes do QG da reeleição e aliados nas quais se buscava compreender o resultado de domingo e traçar os planos de voo para este segundo turno. A distância de cinco pontos porcentuais na disputa presidencial não estava no radar interno, deu ânimo novo e têm feito o presidente pensar ainda mais para frente.