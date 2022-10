Lula fala em 'prorrogação' e promete 'ganhar eleição'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (2) que o segundo turno das eleições de 2022 serão "apenas uma prorrogação".

Em pronunciamento no Novotel Jaraguá, em São Paulo (SP), o candidato petista tentou mostrar otimismo após não ter vencido em primeiro turno, como previam algumas pesquisas, e apesar do resultado acima do esperado obtido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Toda eleição que eu disputo eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno, mas nem sempre é possível. Durante toda essa campanha, a gente esteve na frente nas pesquisas, e eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições e quero dizer para vocês que vamos ganhar essas eleições. Isso, para nos, é apenas uma prorrogação", afirmou Lula em seu discurso, acompanhado de sua esposa, Janja, do candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB) e de membros de sua campanha.

"Para desgraça de alguns, tenho mais 30 dias para fazer campanha. Adoro fazer campanha, adoro ir pra rua, adoro discutir com a sociedade brasileira. E vai ser a primeira chance de fazer um debate tête-à-tête com o presidente da Republica pra saber se ele vai continuar falando mentira", acrescentou. Segundo Lula, essa é "mais uma chance" dada pelo povo brasileiro.

Com 99,26% das seções totalizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente aparece com 48,26% dos votos, contra 43,34% de Bolsonaro, que liderou a maior parte da apuração.



Em suas duas vitórias eleitorais, o petista sempre ganhou em segundo turno, primeiro contra José Serra (PSDB) e depois contra Alckmin. (com agência Ansa)