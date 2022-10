Doze estados terão segundo turno, Lula terá palanque em oito, Bolsonaro em sete

Mateus Fagundes - Dos 12 Estados em que haverá segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem palanque garantido em ao menos 8: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina e Sergipe. Há ainda a possibilidade de o ex-presidente conseguir espaço na Paraíba, onde o vice na chapa lulista, Geraldo Alckmin (PSB), apoia o candidato à reeleição, João Azevêdo (PSB).

Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 7 Estados com palanque garantido: Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (onde apoia ambos os candidatos), Rio Grande do Sul, Rondônia (onde apoia ambos os candidatos), Santa Catarina e São Paulo.

Estados onde haverá segundo turno

- Alagoas: Paulo Dantas (MDB), candidato à reeleição com apoio de Lula, e Rodrigo Cunha (União Brasil), com apoio de Arthur Lira (PP-AL)

- Amazonas: Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição com apoio de Bolsonaro, e Eduardo Braga (MDB), com o de Lula

- Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT), com apoio de Lula, e ACM Neto (União Brasil)

- Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição com apoio de Lula, e Manato (PL), com o de Bolsonaro

- Mato Grosso do Sul: Capitão Contar (PRTB) e Reinaldo Azambuja (PSDB), ambos têm apoio de Bolsonaro

- Paraíba: João Azevêdo (PSB), candidato à reeleição com apoio de Geraldo Alckmin, e Cássio Cunha Lima (PSDB)

- Pernambuco: Marilia Arraes (Solidariedade), com apoio informal de Lula, e Raquel Lyra (PSDB)

- Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL), com apoio de Bolsonaro, e Eduardo Leite (PSDB)

- Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e Marcos Rogério (PL), ambos com apoio de Bolsonaro

- Santa Catarina: Jorginho Mello (PL), com apoio de Bolsonaro, e Décio Lima (PT), com apoio de Lula

- São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos), com apoio de Bolsonaro, e Fernando Haddad (PT), com o de Lula

- Sergipe: Rogério Carvalho (PT), com apoio de Lula, e Fábio Mitidieri (PSD)