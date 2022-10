Pesquisa Ipespe: Lula tem 49% dos votos válidos, Bolsonaro, 35%, Ciro, 8% e Tebet, 7%

Elizabeth Lopes - Pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado, 1º, indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança da corrida ao Palácio do Planalto, mas no balanço dos votos válidos, onde o petista atinge 49%, não é possível prever se ele poderá vencer o pleito neste domingo, 02, quando se realiza o primeiro turno das eleições. Com relação aos votos válidos, onde são descartados os brancos e nulos, o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, pontua 35%, Ciro Gomes (PDT) tem 8% e Simone Tebet (MDB) tem 7%.

Para vencer o pleito neste domingo, 02, Lula precisa ter 50% dos votos válidos mais um. Levando em conta a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, Lula tem entre 46% a 52% dos votos válidos.

Na pesquisa estimulada para o primeiro turno, Lula tem 46%, mesmo porcentual da mostra anterior, divulgada no dia 24 de setembro, Bolsonaro aparece com 33%, oscilando 2 pp para baixo em relação à mostra anterior, onde pontuou 35%. Ciro Gomes (PDT) tem 7%, na anterior tinha 6%, Simone Tebet (MDB) registra 6%, na anterior tinha 4%, Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB) aparecem com 1% das intenções de voto cada. Brancos e nulos somam 3% contra 5% da mostra anterior, e não sabe ou não respondeu soma 1% contra 4% da pesquisa de 24 de setembro. 89% dos eleitores destacam que já definiram o voto neste primeiro turno. Na pesquisa espontânea, Lula pontua 43% e Bolsonaro 32%.

O Ipespe também testou um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Levando em conta os votos válidos, Lula venceria Bolsonaro por 59% a 41%.

A pesquisa Ipespe ouviu 1.100 eleitores de todo o País, no dia 30 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O registro no TSE é o BR-05007/2022. O levantamento foi contratado pela Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais (Abrapel).