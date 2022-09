Bolsonaro sobe o tom contra Alexandre de Moraes: 'Você um dia vai dar canetada e me prender?'

Iander Porcella - O presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o tom nesta terça-feira, 27, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o magistrado determinar a quebra de sigilo bancário do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, assessor do chefe do Executivo. A decisão foi tomada após a Polícia Federal encontrar no celular do ajudante de ordens mensagens que levantaram suspeitas sobre transações financeiras feitas no gabinete de Bolsonaro, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a reportagem, a assessoria da Presidência negou qualquer irregularidade nas transações e disse que os valores movimentados têm como origem uma conta particular de Bolsonaro. Em uma das movimentações, há repasses para uma tia de Michelle Bolsonaro que cuida da filha do casal, Laura, quando a primeira-dama está em viagem ou tem algum outro compromisso.

“Alexandre, você mexer comigo é uma coisa, [mas] você mexer com a minha esposa? Você ultrapassou todos os limites, Alexandre de Moraes, todos os limites. Tu estás pensando o que da vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? É isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia, igual à questão dos imóveis”, declarou Bolsonaro, em tom exaltado, durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

“Está na minha frente aqui o coronel Cid, vou falar porque ele está famoso já. Ele é um dos quatro ajudantes de ordem meus. Eu não vou no banco pagar conta. A minha esposa nem entra em contato comigo, entra em contato com o Cid. ‘Cid deposita aí na conta da cabeleireira não sei o que, manicure, paga o colégio da Laura, paga o plano de saúde do meu irmão. Paga para a minha tia, que fica em casa cuidando da Laura”, afirmou o presidente.

Na live, Bolsonaro acusou Moraes de vazar as informações para a imprensa. “Não tem papinho que foi a PF, não. Esse pessoal da PF, Alexandre de Moraes, come na sua mão, então, foi você que vazou para na retal final [da eleição] criar o clima”, disse o chefe do Executivo. “Eu não vou adjetivar aqui porque tenho vergonha de falar o que adjetivo que merece o Alexandre de Moraes. Ele vaza para a imprensa isso para atingir a mim. ‘Movimentação atípica’. Segundo o que eu sei, quem fala em movimentação atípica é o Coaf, e, geralmente, são movimentações acima de R$ 10 mil”, emendou.

Bolsonaro afirmou que tem três cartões corporativos, mas que nunca mexeu em dois deles. “Qualquer viagem minha tem uma pessoa encarregada de pagar hotel, segurança, alimentação para o segurança, um monte de coisa. Outro cartão paga alimentação lá do Alvorada. E o terceiro cartão, que seria o suprimento de fundo, que é o meu particular, eu posso sacar R$ 17.700 por mês”, disse o presidente.

“Tem um detalhe: sabe quanto eu saquei desse cartão corporativo meu desde janeiro de 2019 até agora? Zero. Nunca usei um centavo desse cartão corporativo. Essa grana poderia pagar o cabeleireiro da Michele? Zero”, emendou Bolsonaro.