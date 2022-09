Eleições 2022: Lula tem 48% e Bolsonaro, 31%, a 6 dias das eleições, aponta Ipec

Levantamento divulgado pelo Ipec nesta segunda-feira (26) coloca o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com uma vantagem de 17 pontos para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesse cenário, o petista venceria no primeiro turno.



Segundo os dados do instituto, Lula tem 48% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, de 19 de setembro, ele tinha 47%.



Bolsonaro, por sua vez, registra os mesmos 31% do levantamento anterior.



Ciro Gomes (PDT) oscilou 1 ponto para baixo e tem 6%. Simone Tebet (MDB) segue com 5%. Soraya Thronicke (União) e Felipe d’Avila (Novo) aparecem com 1% cada. Os demais não pontuaram.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Foram entrevistados 3.008 eleitores entre 25 e 26 de setembro.



Nesta segunda-feira, Lula participa de um evento em São Paulo com artistas. A atividade está sendo transmitida nas redes sociais e é um dos últimos atos públicos de campanha do ex-presidente. Já Bolsonaro será sabatinado na televisão. (com Sputnik Brasil)

