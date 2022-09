FHC pede voto 'pró-democracia', mas sem citar Lula

Kaique Moraes - Na manhã desta quinta-feira (22), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou uma nota em seu Twitter pedindo para que os eleitores votem em candidatos que defendam as instituições democráticas, o compromisso com a ciência e a diversidade. Ele, no entanto, não cita o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para quem fez acenos no período pré-campanha.

O tucano afirmou que, mesmo sem problemas de saúde, aos 91 anos, não tem energias para participar ativamente das eleições. Entretanto, declarou suas intenções com as propostas de campanha.

“Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional”, afirma FHC em nota pública divulgada nas redes sociais.

Ele ainda faz um recado velado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), mas também não cita seu nome, preferindo fazer o apelo a favor do voto em “pró-democracia”.

FHC vem sendo cumprimentado pela campanha do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que manifeste seu apoio ao candidato desde o primeiro turno, como proposta de formar uma frente ampla contra Bolsonaro.

O ex-presidente colocou dificuldades para fazer o gesto ao PT devido à aliança de seu partido com a chapa da senadora Simone Tebet (MDB), que tem como vice a senadora Mara Gabrilli (PSDB). Isso pode ter problematizado a decisão de expor ou não a sua preferência.

Leia a nota na íntegra:

Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral.

Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional.

Fernando Henrique Cardoso

Ex-presidente da República