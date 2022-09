Simone Tebet defende reforma tributária para impulsionar crescimento

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, ressaltou nessa segunda-feira (19) a importância da reforma tributária para alavancar o crescimento do país.

Em agenda no município de São Vicente, na Baixada Santista, em São Paulo, Simone falou da importância estratégica do terminal portuário de Santos para a economia regional, nacional e internacional.

“Falo de um porto que administra e comercializa um quarto da balança comercial do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, precisamos não só exportar, mas importar insumos para que a indústria possa ter matérias-primas mais baratas para gerar emprego e renda e ser competitiva. Ao mesmo tempo, essa riqueza precisa ficar aqui”, afirmou a candidata que defende, além da reforma tributária, foco no empreendedorismo no país.

“Sei dos problemas daqui, como falta de moradia e infraestrutura. Para resolver isso, é preciso não só igualar o Brasil dentro de suas regionalidades, mas fazer o dever de casa. A vacina econômica se chama reforma tributária, diminuir a carga tributária da indústria para que gere emprego e renda, garantindo produtividade. Ao mesmo tempo, ter um olhar especial para o empreendedorismo, particularmente no empreendedorismo feminino”, argumentou. (com Agência Brasil)