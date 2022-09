Ipec: Lula chega a 47% e venceria eleição no 1º turno

Levantamento realizado pelo instituto Ipec, divulgado nesta segunda-feira (19), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na frente da corrida eleitoral de 2022. O presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, continua na segunda colocação.



Segundo a pesquisa divulgada pela TV Globo, Lula aparece na dianteira com 47% das intenções de voto.

O ex-presidente oscilou 1 ponto para cima com relação o último levantamento, de 12 de setembro. Esse cenário garantiria vitória em primeiro turno, com 52% dos votos válidos.



Bolsonaro manteve os mesmos 31% do levantamento anterior e segue isolado na segunda colocação.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) registram, respectivamente, 7% e 5%.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aumentou a vantagem para 19 pontos. O ex-presidente tem 54% enquanto o atual mandatário alcança 35%.



A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Foram entrevistados 3.008 eleitores entre 17 e 18 de setembro.



Nesta segunda-feira (19), Lula se reuniu, em São Paulo, com lideranças políticas que disputaram as eleições anteriores em campos opostos ao do PT. Já Bolsonaro participou do velório da rainha Elizabeth II, em Londres. (com agência Sputnik Brasil)