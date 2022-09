Lula se mantém com 45% e Bolsonaro cai para 33%, diz Datafolha; Ciro tem 8% e Tebet, 5%

Ivan Longo - Nova pesquisa presidencial do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (15), aponta que o ex-presidente Lula (PT) segue firme na liderança e ainda ampliou a vantagem para Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o levantamento, o petista manteve os mesmos 45% que já tinha no último estudo Datafolha, do dia 9 de setembro. Já Bolsonaro caiu 1 ponto percentual: tinha 34% e agora marca 33%. Com isso, a diferença entre os dois candidatos passou a ser 12 pontos.

Ciro Gomes (PDT), por sua vez, foi de 7% para 8%, enquanto Simone Tebet (MDB) manteve os mesmos 5% que já tinha na pesquisa anterior.

Em votos válidos, isto é, desconsiderando os brancos e nulos, Lula chega a 48%. Ou seja, há fortes chances do petista vencer a eleição já no primeiro turno, já que, para isso, basta 50% e mais 1 voto.

Confira os números

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 33%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 2%

Em branco/nulo: 4%

Não sabe: 2%



Pesquisa espontânea



Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Lula registrou crescimento de 2 pontos e marca 41% das intenções de voto. Bolsonaro, por sua vez, fez o caminho contrário: foi de 31% para 30%.