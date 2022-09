Ciro: pedido do PT para que eleição seja definida no 1º turno é 'terrorismo e fascismo de esquerda'

Em entrevista nessa quarta (14), durante campanha em Salvador, o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) reagiu contra um possível voto útil em Lula (PT), e acusou o Partido dos Trabalhadores de fazer "terrorismo e fascismo de esquerda" ao pregar que a eleição seja encerrada em primeiro turno.

"O fascismo está saindo do bolsonarismo doente para o petismo fanático. É fascismo puro do Lula e do PT, e isso nós temos que derrotar", afirmou o pedetista.



Ciro também comparou o discurso petista ao famoso vídeo em que a atriz Regina Duarte diz ter medo da vitória do ex-presidente Lula.

"Quando a Regina Duarte fez aquela propaganda dizendo 'eu tenho medo', para degradar a possibilidade de o Lula ser candidato, todos nós democratas denunciamos porque isso é terrorismo. Nosso povo humilhado, faminto, não tem sequer o direito de votar no sistema de dois turnos?", questionou.



O presidenciável ainda acusou o sistema financeiro de estimular o voto "por medo" e disse que o petista e o presidente, Jair Bolsonaro (PL), promovem a "economia política da 'banqueirada'".



"O PT e o Bolsonaro querem que eu fique calado para eles fazerem esse jogo combinado de comadre para manterem esse sistemão, porque os dois são diferentes, mas promovem rigorosamente a economia política da 'banqueirada' com que eu quero me confrontar", criticou.

Contudo, Ciro está estagnado na corrida presidencial. Segundo levantamento divulgado no sábado (10), realizado pelo Ipespe, o ex-presidente Lula lidera a corrida, com 44% no primeiro turno, seguido por Bolsonaro com 36%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, com 8%, e Simone Tebet (MDB), com 5%. (com agência Sputnik Brasil)