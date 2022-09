Ex-ministra Marina Silva manifesta apoio a Lula, contra a 'semente maléfica do bolsonarismo'

Marina Silva (Rede), ex-ministra do Meio Ambiente, deu entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para anunciar seu apoio à candidatura do petista nas eleições presidenciais de outubro deste ano.



O anúncio foi feito um dia depois de Marina entregar ao ex-presidente propostas relativas ao desenvolvimento sustentável e à proteção do meio ambiente. Lula incluiu as sugestões em seu plano de governo.



Apesar de ser uma das líderes do partido Rede Sustentabilidade — que está na coligação de Lula, Brasil da Esperança —, Marina tinha independência quanto à disputa presidencial e ainda não havia declarado apoio ao petista. A ambientalista foi ministra no governo Lula, porém rompeu com o PT e disputou as eleições presidenciais de 2010, 2014 e 2018 como opositora.

"Compreendo que neste momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar [Jair] Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade — agredindo irmãos brasileiros, ceifando a vida de pessoas por pensarem diferente — é a sua candidatura [de Lula]. [...] Em nome do que está acima de nós é que eu manifesto meu apoio, de forma independente, ao candidato, ex-presidente e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva e peço a Deus que a gente possa implementar aquilo [com] que estamos nos comprometendo", disse Marina.

A ex-ministra afirmou que o encontro representa "um reencontro político e programático" diante de "um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país". "Esse é um momento muito importante das nossas trajetórias. [...] Temos uma ameaça à democracia", afirmou.



Marina Silva, que é candidata a deputada federal pela Rede em São Paulo, afirmou que "do ponto de vista das relações pessoais", ela e Lula nunca deixaram de estar próximos, apesar das divergências políticas.

O ex-presidente celebrou o reencontro e exaltou as propostas sugeridas. Entre as inovações inseridas no plano de governo de Lula a partir das contribuições da ex-ministra está a criação de uma autoridade nacional de segurança climática.



"O programa que a Marina Silva nos apresenta é ousado, em um momento que o Brasil precisa levar muito mais a sério a questão ambiental. Temos que virar protagonistas internacionais, a Amazônia tem que ser estudada por cientistas, com soberania do Brasil", afirmou Lula.

"As pessoas estão vendo que a nossa democracia está fugindo pelos nossos dedos. A presença da Marina Silva aqui com a gente é uma demonstração de que a democracia pode ser exercida mesmo quando existem divergências", acrescentou.



Em seu discurso, Marina destacou que o governo Bolsonaro "é responsável pela destruição de um terço das florestas virgens no mundo". Além da questão do meio ambiente, a ex-ministra criticou o retorno do Brasil ao Mapa da Fome e disse acreditar que Lula tem a capacidade de retomar políticas sociais e ambientais implementadas para reverter o cenário atual.



Os eixos das propostas pactuadas entre Lula e Marina Silva é a construção de uma política ambiental transversal, com controle social, que fortaleça o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e que seja capaz de investir em desenvolvimento sustentável e agricultura de baixo carbono. (com agência Sputnik Brasil)