Psol entra com representação contra Bolsonaro por uso político da TV Brasil no 7/9

Izael Pereira - O Psol entrou com uma representação nas Procuradorias Regional dos Direitos do Cidadão no Distrito Federal e Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), na quinta-feira (8), contra o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Glen Lopes Valente, entre outros eventuais envolvidos, para apuração de responsabilidades eleitorais, cíveis e penais, por fatos ocorridos durante as comemorações do Bicentenário da Independência, no 7 de Setembro.

No documento, o partido alega que “já na primeira fala do 7 de setembro”, Bolsonaro usou do seu cargo para fazer campanha política - “de forma irregular e ilegal”. “Em suposta entrevista à TV Brasil, Bolsonaro sequer tentou esconder o uso dos recursos públicos com fins eleitorais, usando inclusive seu slogan de campanha”, afirma a peça.

No fim da transmissão, destacam, uma apresentadora, que falava do estúdio da TV estatal brasileira, teria perguntado a outro comentarista se ele não achava que o desfile havia mostrado a "expressão da brasilidade". Segundo o partido, o convidado era o olavista e monarquista Rafael Nogueira Alves Tavares da Silva, que já foi presidente da Biblioteca Nacional e hoje é secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural.

O convidado, alega o partido, teria proferido comentários em defesa da monarquia brasileira, exaltando d. Bertrand de Orleans e Bragança, o atual chefe da Casa Imperial, e pautas do governo como a de costumes, entre elas o homeschooling. “Bolsonaro e seus aliados usaram o 7 de setembro para fazer propaganda eleitoral com recursos públicos por meio de uma TV pública”, diz trecho do documento.

Ao citar o presidente da EBC na representação, o Psol alega que Lopes tem corroborado com o uso indevido da TV Brasil por Bolsonaro. Ressalta que, em outubro de 2019, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), pediu que a Corte investigasse a estatal, por censura à imagem de Marielle Franco. Além disso, cita o caso em que um narrador da empresa saudou o presidente Jair Bolsonaro e membros do governo durante um jogo entre Brasil e Peru, em outubro de 2020.

Na representação, destaca o fato de que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o secretário especial de Comunicação Social, André de Souza Costa, foram notificados a adotar as devidas medidas de prevenção nesse sentido, para garantir a diferenciação entre a livre-manifestação do pensamento e a necessidade de zelar pelo respeito dos Poderes públicos aos princípios, garantias, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição. “Portanto, é preciso apontar que tais recomendações, à luz do ocorrido na data de ontem (7/9), foram sumariamente ignoradas pelo Governo Federal.” “O que se viu na data de ontem, na verdade, foi exatamente o oposto: o uso da máquina pública para propagar mensagens eleitorais e partidárias”, completa.

A peça é assinada pelos deputados psolistas Sâmia Bomfim, líder do partido na Câmara dos Deputados, Fernanda Melchionna, Ivan Valente, Glauber Braga, Taliria Petrone, Luiza Erundina, Áurea Caroline e Viviane Reis.