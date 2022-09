Presidenciáveis citam 'barbárie' e lamentam assassinato brutal de apoiador de Lula por bolsonarista no Mato Grosso

O assassinato brutal do eleitor de Lula Benedito dos Santos, no Mato Grosso, nesta sexta (9), por um colega de trabalho bolsonarista, gerou reações entre os principais candidatos à Presidência. O crime teria sido motivado por uma discussão política após a vítima defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Segundo a polícia civil do Mato Grosso, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), deu 15 facadas e usou um machado para tentar decapitar Benedito, de 42 anos. A vítima e o assassino trabalhavam juntos e o crime ocorreu em Confresa, a cerca de 1 mil quilômetros da capital Cuiabá.



Em reação ao ocorrido, os principais candidatos à Presidência se posicionaram em suas campanhas e também nas redes sociais. Lula, o líder das pesquisas de intenção de voto, que nesta sexta-feira (9) esteve em campanha no Rio de Janeiro, afirmou que o "Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país".

É com muita tristeza que soube da notícia do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, na zona Rural de Confresa. A intolerância tirou mais uma vida. O Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país. Meus sentimentos à família e amigos de Benedito. — Lula 13 (@LulaOficial) September 9, 2022

Já Ciro Gomes (PDT), se manifestou criticando a "polarização irracional", em referência a Lula e Bolsonaro. Ciro figura como o terceiro colocado nas pesquisas eleitorais.



Mais uma vítima da guerra fratricida, semeada por uma polarização irracional e odienta que pode inundar de sangue o nosso solo. Abaixo a violência política. O Brasil quer paz! pic.twitter.com/VwwxKKG346 — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 9, 2022

A candidata do MDB, Simone Tebet, afirmou durante um compromisso de campanha que "esse não é o Brasil que queremos", e cobrou um posicionamento de Bolsonaro.



"O Brasil é um país de paz, quer paz e união. Especialmente na área da política. A política não é isso, a política é a arte de realizar os sonhos das pessoas. Nós precisamos que o presidente da República dê um basta nisso, ele estimula o ódio, ele instiga o ódio através de fake news e de suas redes sociais", afirmou.



Os candidatos Soraya Thronickle (União Brasil), Felipe D'Ávila (Novo) e Leonardo Péricles (UP) também lamentaram o crime no Mato Grosso. Thronickle afirmou que "estamos regredindo de mãos dadas com a barbárie". D'Ávila deu uma declaração semelhante e afirmou que "quando a política é tomada pela violência, significa que caminhamos rumo à barbárie". Já Péricles afirmou que a "violência é um dos sinais do avanço do fascismo".



A violência é um dos sinais do avanço do fascismo. Mais um assassinato que envolve ódio político e que o assassino é um admirador de Bolsonaro. Por isso, é essencial que sigamos ocupando as ruas para que casos como esse não se tornem rotina no país. Nossa solidariedade! — Leo Pericles 80 (@LeoPericlesUP) September 9, 2022

Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que fez campanha em cidades do Maranhão e de Tocantins nesta sexta-feira (9), não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. (com agência Sputnik Brasil)