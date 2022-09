Bolsonaro diz que auxílio de R$ 600 em 2023 está garantido e tem a 'palavra' de Lira e Guedes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na noite dessa quinta-feira (8), que está "garantido" o valor de R$ 600 para o Auxílio Brasil em 2023. Segundo ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se comprometeram com a parcela neste nível.

Atualmente, o valor mensal do benefício está em R$ 600, mas o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado pelo governo ao Congresso prevê recursos para um montante médio de apenas R$ 405 no ano que vem. Para bancar o Auxílio de R$ 600 a partir do ano que vem, Bolsonaro já sugeriu usar recursos de vendas de estatais e da taxação de lucros e dividendos, além da possibilidade de estender o estado de emergência no País caso a guerra na Ucrânia continue. No entanto, o que o governo precisa fazer é remanejar as verbas no Orçamento, ou seja, fazer cortes para bancar o benefício e cumprir o teto.

"O Lira, também conversei com ele, tá garantido. A proposta que vai ser apresentada pelo Paulo Guedes ele vai se empenhar para botar em pauta e votar estes R$ 200 extra para continuar valendo a partir do ano que vem os R$ 600 [do Auxílio Brasil]. Tem a minha palavra, tem a do Paulo Guedes e tem a do Arthur Lira. Não tem de discutir mais o assunto [SIC]", disse o presidente na sua live semanal.