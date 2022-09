Deputado bolsonarista ameaça: 'se a gente não ganhar nas urnas, se roubarem, vamos ganhar na bala'

O deputado estadual e candidato a deputado estadual Delegado Cavalcante (PL) discursou nessta quarta-feira (7) com diversas ameaças na Praça Portugal, em Fortaleza. As informações são do portal "O Povo".

"Se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nos vamos ganhar na bala. Não tem nem por onde.", disse o bolsonarista.

Ele prosseguiu em tom ameaçador: "Não tenho medo dessa corja, desses pilantras que acabaram com o Brasil. Não vamos deixar esses ladrões acabarem com o presidente".

Cavalcante afirmou que Bolsonaro ganhou no 1º turno em 2018. "Não vamos aceitar covardia, eu sou fiel a Bolsonaro." (com Brasil 247)