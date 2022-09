7 de Setembro: Lula tem 44% e Bolsonaro, 34%, diz pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest, divulgada na madrugada desta quarta-feira (7), mostra que Lula segue consolidado em 1º lugar na corrida presidencial, com 44% contra 34% de Bolsonaro. Na simulação de segundo turno, o petista tem 51%, contra 39% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

É a primeira pesquisa do instituto realizada após o debate entre os principais candidatos e o início do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil.

Ciro Gomes (PDT) variou um ponto para baixo e hoje tem 7%. Simone Tebet (MDB) flutuou um ponto para cima e tem 4%. Felipe D´Avila (Novo) e Soraia Thronicke (União Brasil), que não pontuaram no último levantamento, agora têm 1%.

O número de indecisos, que eram 10%, caiu para 5% nessa nova rodada, enquanto brancos ou nulos somam 4%, oscilação negativa de um ponto. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa, que é financiada pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.

Lula (PT) - 44%

Bolsonaro (PL) - 34%

Ciro Gomes (PDT) - 7%

Simone Tebet (MDB) - 4%

Felipe D´Avila (Novo) - 1%

Soraia Thronicke (União Brasil) - 1%

Indecisos - 5%

Branco/nulo 4%

Questionados sobre quem seu candidato deveria apoiar num eventual segundo turno, 56% dos eleitores de Ciro citam Lula, 17%, Bolsonaro, e 22%, nenhum dos dois. Entre os eleitores de Tebet, o petista cai para 41%, o presidente sobe para 22%, e a terceira alternativa atinge 35%.

A sondagem ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos nos domicílios de quinta (1º) a domingo (4). O número do registro na Justiça Eleitoral é BR-00807/2022. (com Brasil 247)