Moro ataca PT por busca e apreensão da Justiça Eleitoral em sua casa; 'diligência abusiva'

Gustavo Kaye - A Justiça Eleitoral determinou nesta sexta-feira (2) uma operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro Sergio Moro em Curitiba. O candidato do União Brasil ao Senado é acusado de propaganda eleitoral irregular em materiais impressos e na internet. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) ordenou a busca e apreensão dos materiais irregulares.

A operação de busca e apreensão aconteceu na manhã neste sábado (3).

O TRE-PR tomou a decisão porque diversos materiais impressos da campanha violam a legislação eleitoral. Além disso, as redes sociais de Moro têm publicado também propaganda irregular, ante a desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato a senador relativamente a dos suplentes.

A informação é do portal DCM, Diário do Centro do Mundo, com informação da coluna de Monica Bergamo, na Folha de São Paulo.

O Diário do Centro do Mundo ainda não conseguiu contato com o candidato e sua campanha para repercutir a operação.