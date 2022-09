Miriam Belchior: governo Lula, se eleito, terá estratégia nacional de ‘4 motores’

Amanda Pupo - A ex-ministra do Planejamento na gestão de Dilma Rousseff (PT), Miriam Belchior, afirmou nesta sexta-feira, 02, que, se eleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai adotar uma estratégia de desenvolvimento nacional baseada em quatro "grandes motores": aumento de renda das famílias, grande plano de investimento em infraestrutura, investimentos sociais e a modernização do setor produtivo. A declaração foi dada em evento promovido pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), em Brasília.

O primeiro 'motor', de renda, será sustentado por alguns fatores, afirmou a ex-ministra, como a retomada da política de valorização do salário mínimo para recuperação do poder de compra e a política de transferência de renda. Belchior reforçou que o PT pretende manter os atuais R$ 600 do Auxílio Brasil, mas executando o programa de "maneira diferente", numa crítica ao modelo desenvolvido pelo governo Bolsonaro. "Acabou com o bolsa família, e tem um programa que não leva em conta a diferença entre as famílias", comentou a ex-ministra, citando a promessa de Lula de adicionar R$ 150 por criança de até seis anos. Belchior ainda mencionou o plano de aumento de isenção do imposto de renda, "cobrando mais dos super ricos".

Sobre o programa de infraestrutura, a ex-ministra endossou as recentes declarações de Lula em torno da efetivação de um grande plano para o setor, que contribuiria com a retomada econômica. "Como já fizemos com PAC, com o Minha Casa Minha Vida, um grande programa para contribuir para retomada econômica que o país precisa fazer. Ações em infraestrutura são fundamentais para gerar empregos de qualidade", disse.