Ipec: Lula permanece com 12 pontos à frente de Bolsonaro, que tem 32%

Fernando Miller: Segundo o levantamento do IPEC, Luis Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado, está a 12 pontos de distância, com 32%.

Ciro Gomes (PDT) tem 7% dos votos e segue em terceiro lugar. Simone Tebet (MDB) possui 3% das intenções de voto e Felipe d’Avila (Novo), do PSTU, tem 1%.

É a primeira pesquisa do instituto após a rodada de entrevistas dos candidatos no Jornal Nacional.

No levantamento divulgado pelo instituto em 15 de agosto, os dois líderes apresentaram os mesmos números: Lula tinha 44% e Bolsonaro, 32%. Não houve oscilação.

Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzado (PCB) e Soraya Thronicke não atingiram 1% das intenções.

A margem de erro da pesquisa é 2% para cima ou para baixo. Foram ouvidas 200 pessoas em 128 municípios. A pesquisa foi registrada sob o código BR-01979/2022. (com Diário do Centro do Mundo)