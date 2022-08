Lula vira vidraça de Bolsonaro no debate e diz que vai desvendar o 'sigilo de 100 anos'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais, disse durante debate na Band, nesse domingo (28), que está muito mais limpo do que Jair Bolsonaro ou qualquer parente dele, ao rechaçar acusações de corrupção formuladas pelo ocupante do Palácio do Planalto.

Lula destacou as realizações do seu governo entre 2003 e 2010 e do governo da ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2016). E lembrou que seu governo foi o que mais criou mecanismos de investigação.

O candidato do PT e de outros 9 partidos progressistas destacou também a aliança com Geraldo Alckmin, candidato a vice. “Eu fui procurar um companheiro com a experiência de 16 anos de governo de São Paulo para me ajudar a governar esse país. Eu sei o que fiz, sei o que vou fazer, e por isso não entro no campo da promessa fácil porque sei o quanto é difícil”.

Sigilo de 100 anos

Em sua última fala no debate entre presidenciáveis, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu retirar os sigilos de 100 anos decretados por Jair Bolsonaro durante seu governo.

Lula reivindicou direito de resposta à TV Bandeirantes, onde foi realizado o debate, em São Paulo, após Bolsonaro chamá-lo de “presidiário” e teve o direito concedido pela emissora.

“Apenas para chamar a atenção da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou duas vezes de presidiário. Ele sabe as razões pelas quais eu fui preso: para ele se eleger presidente da República. Era preciso tirar o Lula”, disse o ex-presidente.

“Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele”, continuou o petista. “Fui julgado, considerado inocente pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU e estou aqui candidato para vencer as eleições. E aí sim, num decreto só, vou apagar todos os seus sigilos”, concluiu.

Auxilio de R$ 600,00

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom contra Jair Bolsonaro no segundo bloco do debate, ao dizer que o presidente mentiu sobre o auxílio emergencial.

“O candidato adora citar números absurdos que nem ele acredita”, apontou Lula, lembrando que a manutenção do auxílio de R$ 600 não está na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para que o benefício continue a ser distribuído no ano que vem, como sugeriu o candidato à reeleição.

“Ou seja, significa que existe uma mentira no ar”, completou o ex-presidente. Bolsonaro havia dito que o PT votou contra o benefício. Com 33 milhões de brasileiros passando fome, Jair Bolsonaro disse ainda que “a economia está bombando”. (com Brasil 247)