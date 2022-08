Lula confirma participação no primeiro debate presidencial

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência nas eleições de outubro, garantiu que irá participar do primeiro debate presidencial de 2022, que será realizado por um pool de veículos de comunicação neste domingo (28), às 21h. O evento será transmitido pela TV Band.

Em entrevista concedida na sexta-feira (26), Bolsonaro também sinalizou que deverá "estar presente". A presença do mandatário tem sido alvo de dúvidas. Setores da campanha estariam aconselhando o candidato à reeleição a não participar.



O debate está sendo organizado pelos veículos Folha de S. Paulo, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura.



O diretor de jornalismo da Band garantiu que todos os seis candidatos convidados estarão presentes. Além de Lula e Bolsonaro, participarão Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). Os demais candidatos concorrem por partidos que não possuem bancada no Congresso e, por isso, não é obrigatório que eles sejam chamados.



De acordo com pesquisa do instituto Ipec divulgada no último dia 15, Lula lidera a corrida eleitoral com 44% das intenções de voto e venceria a disputa em primeiro turno, de acordo com os votos válidos. Bolsonaro aparece em segundo lugar com 32%. (com agência Sputnik Brasil)