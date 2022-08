Aliado de Lira é preso pela PF de Alagoas por desvio de dinheiro do 'orçamento secreto'

Ezequiel Vieira - Na manhã desta segunda-feira (22), o aliado político do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o prefeito da cidade de Rio Largo (AL), Gilberto Gonçalves (PP), foi preso pela Polícia Federal após mandados de busca e apreensão por desvios de verbas públicas do município na operação chamada de Beco da Pecúnia.

Ele é apontado em um esquema de desvio de dinheiro da saúde e educação. De acordo com o inquérito da PF, Gonçalves teria desviado dinheiro da Prefeitura usando empresas de fachada. O município recebeu mais de R$ 15 milhões em emendas do orçamento secreto apenas em 2021.

A investigação apontou que R$ 10,6 milhões em repasses feitos pela prefeitura de Rio Largo às empresas Litoral e Reauto foram sacados por funcionários das firmas na boca do caixa, entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2022.

Segundo o advogado Fábio Gomes, que responde pela defesa do prefeito, Gilberto foi alvo de um mandado de prisão preventiva porque estaria atrapalhando as investigações da Polícia Federal.

A investigação aponta que as contratações e respectivos pagamentos para aquisições de material de construção, peças e serviços para veículos realizados pelo município de Rio Largo, em favor de duas empresas, teriam ocorrido de forma irregular.

Ainda segundo a PF, entre 2019 e 2022, foram realizados R$10,6 milhões em 245 saques “na boca do caixa” de contas dessas empresas, dessas, 185 foram no valor individual de R$ 49 mil, logo após terem recebido recursos de contas do município de Rio Largo, isso porque o sistema de controle do Banco Central/COAF prevê a obrigatoriedade das instituições bancárias informarem automaticamente transações com valores iguais ou superiores a R$ 50 mil.

O inquérito foi iniciado em abril de 2021, após representação da procuradoria do município de Rio Largo e o pedido da PF a Justiça de quebra do sigilo bancário e fiscal, o sequestro de bens e a prisão preventiva de alguns investigados, inclusive do prefeito.