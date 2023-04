O Sermão e a Montanha

Neste domingo, dia de óbvia ressonância espiritual para uma parcela considerável da humanidade, deveríamos nos permitir pelo menos um gesto de fraternidade aos que não pensam como nós. Não me refiro apenas à intolerância religiosa, hoje crescente e assustadora quando os sinos de Aleluia são abafados pelas granadas e pelos morteiros seja em Israel seja na Ucrânia.

Estamos vivendo tempos estranhos. Mal saídos de uma pandemia devastadora, nos vemos no ocaso de uma ideologia econômica a nos deixar mais temerosos de nossa sobrevivência material, tantos e tão óbvios são os desníveis sociais, tão selvagens os morticínios em escolas de inocentes crianças, tão desagregadoras as mensagens de líderes visivelmente contaminados por um narcisismo político patológico.

Já vivemos dias melhores em que o futuro sempre se desenhava mais tranquilizador que o passado. Acreditávamos na segurançade que nosso trabalho nos traria a garantia de uma velhice digna e até de que o desenvolvimento técnico-científico nos permitiria reduzir nossas horas de labuta e expandir o lazer e o conforto.

A realidade presente em tudo subverte nossas esperanças.

Em Paris, multidões saem às ruas em protestos cotidianos por verem prolongada, e não reduzida, a carga de um trabalho cada vez mais alienante e mais ameaçado pelo desemprego, pela concorrência do imigrante, visto como larápio. Nos Estados Unidos da América, ontem padrão e baliza do conforto de viver, paradigma do Estado democrático, renasce um conflito racial que julgávamos vencido e a possibilidade de que um narcisista patológico venha a tornar-se pela segunda vez presidente do país nos atemoriza e constrange.

Os exemplos poderiam ser multiplicados. A óbvia crise do sistema climático planetário promove destruição por chuvas torrenciais ou secas infindáveis. Se há um sentimento que nos acompanha diariamente é a angústia da sobrevivência, o temor de que uma pane geral na inteligência humana nos leve à barbárie.

Nesta hora, é visível a tentativa de buscarmos num passado mítico uma guarida tão ilusória quanto igualmente fugidia.

E nesta vã fantasia, aprofundamos, ao invés de mitigarmos, os problemas de nosso cotidiano.

Estamos a assistir o retorno de propostas autoritárias como fórmula de evitar o caos anunciado. O medo à liberdade é de tal ordem que nos encolhemos como cidadãos e nos aproximamos cada vez mais dos grilhões castradores de regimes em que a figura de um líder carismático venha a afagar a criança temerosa em que nos transformamos. E olhamos para trás com nostalgia de quem se vê diante das portas fechadas de um paraíso perdido.

O grande risco que estamos a viver, ainda que de forma difusa, sinuosa, é regredir como ratos assustados diante do miado de gato com sonoplastia de leões.

Aqui o ensinamento de Jesus Cristo diante dos fariseus provocadores é imortal. Perguntado maliciosamente sobre o dever do cidadão diante do governo e diante de Deus, Cristo respondeu: “A César o que é de César e a Deus o que é de Deus”.

Um dos males que estamos a presenciar é que há Césares que se julgam Deus e estão a nos propor a confusão induzida entre o religioso e o cívico. Aqui mesmo, neste Brasil em que o sincretismo religioso é uma de nossas marcas civilizacionais, tentou-se, e ainda se tenta, inverter a liberdade religiosa e dirigi-la para um absolutismo a confundir-se com a autocracia, a demagogia e a mais reles servidão humana.

E tão maliciosa é esta diretriz que, se de um lado intenta confinar a liberdade humana, sujeitando-a a supostos mandamentos cívicos autoritários, de outro, a mesma ideologia apregoa e santifica o pseudoliberalismo mercantil em que uma mão invisível se ocuparia em autoregulamentar os desmandos da cobiça, do monopólio e da pura e cínica desonestidade.

Os eventos das crises financeiras mundiais a que assistimos nos últimos anos tendem a se repetir na medida em que os consideremos inevitáveis por estarem supostamente na ordem natural das coisas. E se tornarão mais frequentes na medida em nos sujeitarmos a eles e a seus profetas.

E ouviremos sermões. E nos dias que se seguirão nos caberá distinguir o Sermão de sua patologia, a mentira e a cupidez.

Montanhas a nos separar de nosso destino nesta terra nem santa nem sacrílega, apenas humana.



Em Tempo: Mais do que uma reinserção do Brasil nas deliberações urgentes sobre a geopolítica internacional, a viagem de Lula à China permitirá certamente um diálogo sereno sobre a agenda real após a pandemia do Covid e o ocaso do neoliberalismo. Todos temos a perder na manutenção de uma política de ódio ou na gestação de uma nova guerra fria.

Acreditemos ou não, o Brasil é um interlocutor criativo, experiente e com recursos mais do que necessários para atuar na reconfiguração deste século XXI, até agora marcado pela frustração. A retomada do desenvolvimento econômico e o levantamento dos estrangulamentos externos ao crescimento sustentável serão certamente largamente aprofundados nos diálogos entre Lula e Xi Jinping, como porta de entrada para os futuros debates no G-7, no Japão, todos a desembocar na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em setembro.



O mundo pode melhorar.



*Embaixador aposentado