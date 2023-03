Igreja que tem algo a dizer ao mundo,

realmente pode e deve comunicar

Cardeal Carlo Maria Martini



Aonde quer que vá, Francisco diz que nós cristãos devemos refletir como expressar o que acreditamos às pessoas.

Descremos no protótipo de sociedade perfeita, acreditamos que ele ajude homens e mulheres a se manterem de pé, em estado de criar livremente o próprio futuro, para além das violências e da morte.

Quando efetivamente vivemos aquilo em que acreditamos, eis que ele se torna de fato compreensível para nós.

É extremamente difícil, até impossível, estabelecer regra de prática correta de vida. Ela enraíza-se, ganha corpo, através da nossa humanidade recebida em linguagem, costumes, tradições culturais.

Na contramão, está em voga hoje ideologia que reduz tudo o que existe a um simples comportamento de poder.

Não estamos no mundo sem vínculo com outros, nem a sorte deles nos é indiferente. Sentimos dor pela sua dor, sentimos sua comunidade, para não romper o encadeamento das nossas lembranças.

Será que, hoje, nesta sociedade plural, o problema é conseguir o máximo de prazer como o mínimo de dores?

Acredito, com Leibniz, que este mundo conspira pela maior consciência, com ela a inteligência acrescenta e aperfeiçoa a vontade do ser humano, cujo fim é realmente a contemplação de Deus.

Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)