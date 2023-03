Morus in Rebus

Outro dia me indaguei qual seria o título de um eventual livro do grande historiador inglês Eric Hobsbawm sobre os tempos atuais. Todo estudante de história sabe a importância da trilogia escrita por Hobsbawm: a era das revoluções; a era dos Impérios, a era do Capital, trilogia retomada e finalizada com a era dos Extremos, em 1994.

Neste último livro, Hobsbawm vaticina que “se a humanidade quiser ter um futuro digno deste nome, não poderá ser através do prolongamento de nosso passado ou de nosso presente. Se tentarmos construir o terceiro milênio nesta base, fracassaremos. E o preço deste fracasso, ou seja, a inexistência de uma alternativa a uma sociedade transformada, será a escuridão, as trevas. ”(The age of extremes”; Vintage books 1996. página 585; tradução livre minha).

Hobsbawm nunca foi um pessimista e não creio que seu hipotético livro atual se chamaria “a era das trevas”. Imagino que mais apropriadamente, Hobsbawm daria a seu livro o título de “a era do capitalismo antropofágico”.

Quando acompanho os debates políticos e econômicos desses nossos inquietos dias no Brasil tenho a sensação de que o grau de insensatez de parcela substancial de nossa sociedade parece não ter assimilado o grande risco civilizacional dos últimos quatro anos recém-findos.

Em especial, me choca a complacência com que os movimentos tectônicos no sistema financeiro internacional, dentre os quais a erosão cataclismática do “Crédit Suisse”, e de dois outros bancos nos Estados Unidos da América, foram analisados por nomes de notório saber econômico deste país. E constato, com tristeza, haver hoje uma enraizada e assustadora indiferença social a tangenciar os limites da racionalidade.

A volta da cantilena das mesmas gralhas aziagas de sempre a defender mecanismos como teto de gastos, liberdade, sem controle social, do sistema financeiro e do mais do que rebarbativo comércio internacional surgidos na esteira dos anos Reagan-Thatcher agride a inteligência popular e parece denotar um compromisso inconfessável com o mais do que desumano desnível social jamais visto no Brasil.

Como defender que a sociedade, muito especialmente a classe média brasileira, possa ser advertida diariamente que os riscos de se promover um sistema de saúde menos elitista, um regime tributário menos arrogante, uma política educacional universal possam ser confundidos com regimes totalitários e anti-democráticos, como frequentemente se ouve e se lê? Como insinuar que políticas de amparo social a crianças desnutridas, a mães desempregadas possam ser condenáveis em nome de uma meritocracia de faz-de-conta?

Hoje é forçoso reconhecer que as grandes teses da globalização assimétrica levaram a episódios impensáveis faz poucos anos. Como imaginar que o sistema financeiro suíço, peça de relojoaria de precisão, pudesse enfrentar nas praças de Genebra e Zurique, manifestações populares de ódio ao capitalismo financeiro e de revolta por poupanças populares escorrerem pelos esgotos da cupidez mais deslavada?

Como imaginar que o Reino Unido, sufocado na camisa de força do Brexit possa estar a se transformar numa área de renda per capita próxima de países historicamente mais atrasados na Europa Ocidental? Como explicar uma reforma previdenciária na França a transformar Paris no velho “chienlit” decantado por De Gaulle? E, finalmente, como explicar a nossos jovens que os Estados Unidos da América nos preocupem com a possibilidade de que um bufão como Trump possa realisticamente voltar a ser presidente da maior Democracia do universo?

Sou dos que vejo no Brasil um país de sorte. Em grande parte, porque tivemos a sabedoria de não cairmos em várias arapucas que nos foram armadas. Não mergulhamos de cabeça em acordos comerciais como a ALCA, resistimos por mais de vinte anos a um acordo como o finalmente conseguido pela União Europeia de um Mercosul apequenado.

Lutamos anos a fio para evitar que a OMC pudesse nos estrangular mais do que nos estrangulou com um acordo de proteção da indústria farmacêutica internacional leonino e desumano como ficou evidente na Pandemia do COVID. E, por sorte também, nos safamos por não estarmos na rota de colisão direta do sistema internacional financeiro, no mesmo grau de proximidade como os europeus.

E finalmente, pela lucidez de termos eleito Lula contra o mais ameaçador movimento à democracia brasileira e o pouco que dela ainda restava. Seria prudente não abusar da sorte.



EM TEMPO: O instituto de genética do patropi informa: às vezes os netos saem piores que o avô.



*Embaixador aposentado