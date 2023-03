Anos dourados roubados:(3) Final

O Supremo Tribunal Federal finalmente acabou com a farra do jabuti-tigre incluído na lei de Propriedade Industrial de 1996. O voto do relator da matéria, Ministro Toffoli, merece leitura cuidadosa e deveria servir de balizamento para negociadores de acordos comerciais, em que cada vez mais os temas de patentes e seus abusos são moeda corrente.

De especialíssima importância é a definição jurídica do instituto da propriedade industrial, que transcrevo a seguir por sua relevância cardinal:



"A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do país”.



Note-se a menção do Relator aos termos “proteção temporária”, “interesse social” e "desenvolvimento tecnológico e econômico do país". Mais importante ainda é o conceito de que o “instituto (da propriedade industrial) tem finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento tecnológico do país".



O que o Ministro Toffoli nos recorda é o caráter contratual entre a sociedade e o inventor, em que de um lado a sociedade concede um monopólio temporário a fim de que a coletividade possa beneficiar-se de um avanço tecnológico.



Os leitores que me honraram ao acompanhar os dois textos anteriores se recordam que sempre chamei a atenção para o fato de a patente ser um contrato temporário, cujo prazo de vigência, no caso dos produtos farmacêuticos, se esgota em vinte anos.



Ocorre que grande parte da estratégia dos laboratórios farmacêuticos é a de tentar prorrogar este prazo com artifícios diversos que variam desde pequenas alterações nos remédios (por exemplo, através de um mecanismo de absorção medicamentosa mais longa, porém sem mudança estrutural na fórmula médica) até a prorrogação da patente para um uso alternativo do medicamento.



Na realidade, o monopólio patentário é de tal forma desejado pela indústria farmacêutica que não raro, quando o prazo de validade das patentes se aproxima do fim, laboratórios farmacêuticos abordam eventuais concorrentes e compram alguns anos mais de proteção patentária. Mecanismo anti-social por definição, uma vez que desestimula o investimento na produção dos medicamentos em domínio público.



Outro mecanismo abusivo de que se servem os grandes laboratórios é o de impedir que ao final da vigência da patente num determinado mercado, um potencial futuro produtor seja impedido de usar os mesmos testes e experimentos apresentados pela empresa que originalmente obteve a patente. Desta forma, toda nova empresa que deseje explorar o produto que caiu em domínio público deverá repetir experimentos já anteriormente exigidos, antes de poder iniciar a produção do medicamento cuja patente caducou. Esta manobra fere de morte o princípio do benefício social da patente, porque, na prática, impede a divulgação do processo de fabricação do produto patenteado. Atrasa consideravelmente o uso público do farmacêutico.



Os exemplos de manobras e falcatruas poderiam ser multiplicados, pois a cada dia surgem novas estratégias para garantir os mecanismos de monopólio, fonte de maciças transferências monetárias como estamos a ver agora com os lucros obtidos pela indústria farmacêutica com a produção de vacinas contra a Covid.



Ao iniciar esta série de três artigos sobre a questão das patentes farmacêuticas, assinalei que considerava a criação do Acordo TRIPS na OMC a maior vitória do neoliberalismo no comércio internacional.



Hoje, este meu sentimento de que fomos derrotados pelo poder econômico mais hipócrita só se aprofunda. São mais do que comprovadas as influências de grandes empresas farmacêuticas não só nas negociações da OMC, mas também na elaboração das leis de comércio americano.



A chamada lei especial 301, monitorada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos da América (USTR) é um primor de intervencionismo “jurídico" nas leis comerciais e de propriedade industrial dos demais países. Uma arrogância sem limites, a criticar governos interessados em proteger legítimos interesses de saúde e desenvolvimento de seus povos.



Arrogância, aliás, a estimular igualmente a subserviência de advogados de propriedade industrial brasileiros ao tentarem através de matérias pagas nos jornais solaparem a decisão do ministro Toffoli, ainda antes do julgamento final no plenário. Bem fez o ministro ao criticar-lhes a empáfia e a soberba.

E mostrar-lhes a desprezível insignificância. Mas, repete-se aqui o mesmo fenômeno neocolonial: lei boa é a lei ditada pela metrópole a ser acriticamente copiada pela colônia.



A OMC e o chamado “Consenso de Washington” foram dois instrumentos modernos do neocolonialismo co-responsável não só pelos desníveis sociais e econômicos, mas também pelas crises de estabilidade democrática a culminar nas ameaças de regressão civilizacional no Brasil e em outros países.



*Embaixador aposentado