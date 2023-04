Anos dourados roubados;(2)o serpentário

O pior vexame do Homem do Ano é se considerar o homem do ano.

Durante décadas, creio que até hoje, se comemora com um grande jantar no Hotel Plaza, em Nova Yorque, a indicação do “Homem do Ano”.

Fruto de iniciativas de Câmaras de Comércio, a festividade pretende ostensivamente melhorar o clima das relações comerciais e financeiras entre o Brasil e os Estados Unidos da América.

Em condições normais de temperatura e pressão, o evento não passa de um pretensioso jantar de gala em que os homens vestem “black tie” e as mulheres vestidos longos. A comida é passável, embora revestida de fumos de alta cozinha, coisa que nunca entrou no Plaza e muito menos no ajantarado em questão.

Servia para promover uma revoada de empresários brasileiros para Manhattan com o ostensivo pretexto de estimular a diplomacia empresarial e, de quebra, permitir uma bem-vinda invasão às grandes lojas de departamentos norte-americanos, com honra ao mérito para o "Bloomindale’s e Sak’s fifth avenue “. Nada de grave nem de espetacular. Como dizem os americanos “ business as usual”.

Não foi desta forma que ocorreu, porém, o jantar do Homem do Ano, no início dos anos 90, quando os homenageados eram respectivamente o Presidente do Brasil e a Representante Comercial dos Estados Unidos, cargo hierarquicamente do terceiro escalão do governo.

Não sei se disse, e o digo agora, que não tenho certeza se nesta ocasião se manteve a denominação Homem do Ano, porque a representante dos Estados Unidos era uma mulher, mas isto deixo para os catadores de minúcias.

O mais importante é que o jantar em Nova Yorque ocorria num momento de franca ascendência da ideologia neoliberal nos Estados Unidos, coincidente com a vitória dos grandes conglomerados farmacêuticos na OMC, com a virtual aprovação do acordo Trips naquela organização e, para completar, com a ascensão no Brasil de um Presidente ostensivamente favorável aos novos ventos de liberalismo desenfreado. E uma explosiva dívida externa a nos rondar.

O jantar iniciou-se como sempre com o discurso do homenageado norte-americano que, por praxe, sempre tendia a tecer loas ao Homem do Ano brasileiro, alvo dos recados e indiretas sobre a necessidade de o Brasil sempre abrir mais sua economia à entrada dos parceiros americanos e ao mesmo tempo reconhecer que a economia americana infelizmente não estava preparada para fazer o mesmo e reduzir taxas alfandegárias incidentes sobre os produtos agrícolas ou até mesmo para aceitar um incremento das cotas de açúcar brasileiro. Tudo normal e dentro dos conformes.

Eis que, ali pela segunda ou terceira página do discurso da senhora Carla Hills, ressoa pelo salão, uma frase enfática: “ Presidente Collor, suas instruções não chegam a seu Embaixador na OMC”. Houve de imediato um silêncio que paralisou os garçons como se tivessem sabido que Frank Sinatra iria entoar o “ My way”. E todo garção americano sabe que é proibido circular enquanto Sinatra canta.

Talvez, para dissipar dúvidas, a USTR americana repetiu a frase, escandindo bem as sílabas para que fosse entendida até mesmo pelos que naquela sala não tivessem passado das preliminares no aprendizado do inglês: "Presidente Collor, suas instruções não chegam a seu Embaixador na OMC." Os garçons voltaram a servir aliviados.

Em minha mesa, uma senhora brasileira, decididamente chocada, me perguntou quem era nosso embaixador na OMC. Respondi-lhe: um dos melhores do Brasil. E a senhora continuava a me inquirir com seus olhos inquietos, como se embaixadores do Brasil fossem invariavelmente ótimos. Insistiu: Quem? Rubens Ricupero, respondi . A senhora suspirou: mas, este homem é cultíssimo.

O episódio que conto aqui ,porque é público e não estou a revelar segredos diplomáticos, ilustra a arrogância da diplomacia americana, farta e visivelmente apoiada pela indústria farmacêutica , em ampliar os direitos dos detentores das patentes embora já tivessem conseguido incluir a questão no guarda-chuva protetor da OMC.

Ricupero pagava o preço alto de lutar contra a ameaça de retaliações comerciais dos Estados Unidos da América ao Brasil por resistir à imposição de sanções ilegais à luz dos mais comezinhos princípios do Direito Internacional Comercial vigente.

Mas, o problema não parava aí. Conseguida a vitória de criar na OMC o acordo Trips, os Estados Unidos passavam agora à segunda etapa da universalização do monopólio das patentes farmacêuticas . Para tanto seria necessário que todos os países signatários da OMC incorporassem os dispositivos daquele acordo em suas leis nacionais de Propriedade Industrial, isto é, Patentes, basicamente.

Em grande parte como moeda (falsa) de troca entre a aceitação das patentes farmacêuticas pelos países que anteriormente não a aceitavam, acordou-se que os países em desenvolvimento (Brasil) teriam dez anos para implementar o novo acordo internacional e dar tempo para os órgãos internos de concessão de patentes farmacêuticas a ele se adaptassem.

E o que faz o governo neoliberal brasileiro?

Abre mão olimpicamente do direito de preparar-se para as novas regras pelo prazo de dez anos e declara que ,no Brasil, Trips passaria a vigir imediatamente.

A nova legislação de Propriedade Industrial é sancionada no Brasil em 1996 e por uma dessas mágicas comuns por aqui, se pendura no parágrafo primeiro do Artigo 40 da lei, um jabuti-tigre, cuja leitura abre as portas para que no Brasil as patentes farmacêuticas não só fossem concedidas a partir da vigência da lei, mas que também fossem passíveis de patenteamento todos os produtos farmacêuticos que houvessem a qualquer tempo solicitado patente no país, ainda que sabedores de que a lei anterior não permitisse tal patenteamento.

Com esta manobra, o Brasil se torna um país em que as patentes farmacêuticas além do prazo de vigência de 20 anos podem ter prorrogado este prazo por até 30 ou mais anos. E o agronegócio se torna um pagador de royalties com o patenteamento das sementes transgênicas , promovidas a sementes transnacionais.

E desabam no Brasil pedidos de patentes farmacêuticas e agrícolas em profusão. A balança comercial de produtos farmacêuticos é bilionáriamente deficitária para o país. E a classe média sente no bolso a mordida do neoliberalismo e o cantochão do comércio livre.

Infelizmente para os mais do que satisfeitos industriais dos conglomerados internacionais farmacêuticos, houve quem recorresse ao Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade do Jabuti.

E pela primeira vez, vinte e seis anos depois, o Brasil finalmente ganha uma parada contra o monopólio industrial e o comprador brasileiro de produtos farmacêuticos deixa de ser o cordeirinho duplamente tosquiado. Continua tosquiado, mas não duplamente.

No próximo domingo, espero concluir o histórico desta trampa (a associação com Trump é prematura) neoliberal, o novo nome da recolonização, cantada em prosa e verso como se fosse a redenção nacional.

E como a luta contra o subdesenvolvimento passou a ser escoimada como terceiro-mundismo, bruxaria dos “barbudinhos” do Itamaraty, gente infensa aos novos tempos progressistas onde hoje nos encontramos com os desníveis sociais patológicos que nos assolam, a redução drástica da participação da indústria nacional no PIB brasileiro . A incapacidade de lutarmos contra o COVID adequadamente por falta de vacinas, tubos de oxigênio e até de máscaras por nos tornarmos dependendentes das sacrossantas cadeias de valor. Uma sangria neoliberal.

E a proliferação de um autoritarismo regressivo e larvar, cupim do projeto do Estado de Bem-Estar Social inscrito em nossa Constituição de 1988.