O mercado de trabalho e suas tendências para 2023

Não se trata elaborar um manual das profissões que ocuparão protagonismo em 2023. Longe disso, o papel de “guru” esbarra na fluidez, nas nuances, do mercado de trabalho. Por isso, uma abordagem despretensiosa sobre o assunto.



A posse do novo governo, as políticas-econômicas dele decorrentes, a necessária e premente convergência com os Estados, o suporte técnico aos municípios Brasil afora, são alguns dos elementos que trarão o impulso necessário ao reativo mercado.



Entretanto, além do aspecto Gestão Pública, recomendável um olhar, ainda que de soslaio, para os segmentos que se destacaram na geração de empregos formais.



De acordo com dados publicado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED, de 28 de dezembro de 2022, foram abertos 2,4 milhões de postos de trabalho de janeiro a novembro no país. Se comparado ao mesmo período do ano de 2021, houve uma retração, isso porque na ocasião foram criados 3 milhões de empregos.



No 11º mês de 2022, o Comércio liderou as contratações (105.969 postos), seguido pelo setor de serviços (92.213 postos), os demais setores fecharam aquele mês com saldo negativo de contratações, agropecuária (-18.211 postos), construção ( -18.769 postos) e, indústria com -25.707 postos.



E para 2023, quais as tendências?



As mais comuns e que têm sido observadas pelo mercado de trabalho são:



Automação e inteligência artificial. A tecnologia está cada vez mais avançada e muitas empresas estão adotando ferramentas de automação e inteligência artificial para aumentar a eficiência e reduzir custos.



Tecnologia da informação e engenharia da computação. E aqui uma particularidade: Tecnologia da Informação é uma das áreas responsáveis pelo êxodo de profissionais da área pública para o setor privado, isso se deve a muitos fatores, flexibilidade de horários e remunerações bastantes atrativas são alguns deles.



Empregos com atividades à distância. A propósito, a pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na forma como as pessoas trabalham, incluindo aumento do trabalho remoto e do uso de plataformas de trabalho flexíveis. Essas mudanças tendem a continuar. Trabalho à distância (acesso remoto, “home office”), é uma realidade.



Habilidades sociais e de comunicação. Sem sombra de dúvidas, com o aumento do trabalho remoto e da tecnologia, as habilidades sociais e de comunicação podem se tornar ainda mais importantes para se destacar no mercado de trabalho. Isso pode incluir habilidades de gerenciamento de equipe, comunicação eficaz e habilidades de colaboração.



O destaque derradeiro fica os chamados “empregos verdes”, uma realidade que exige conexão entre os meios de produção e a importância com a sustentabilidade. Muitas empresas estão se tornando cada vez mais conscientes da sua responsabilidade social com a sustentabilidade e, portanto, procurando por profissionais qualificados que compartilhem essa preocupação. Isso tende a um aumento expressivo da demanda por trabalhos relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade, em todos os segmentos.



O Estado (entenda-se todos os entes da federação), com políticas públicas sociais devidamente planejadas, exequíveis, com integridade e transparência, em constante diálogo com a sociedade civil organizada são parte da jornada ao desenvolvimento social.



Entretanto, ficar inerte, ser apenas espectador das ações do poder público não se levará a desfecho desejado. Assumir o protagonismo pessoal, atento às tendências do mercado de trabalho, importa qualificar-se.



Façamos um excelente 2023. Feliz ano novo!



*Advogado e professor da Universidade Estácio de Sá, foi presidente da Fundação do Trabalho de Campo Grande (MS).