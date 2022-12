Lógica controversa

Foco é dizer não

Steve Jobs (2008)



Derivadas de transformação operada pela aplicação corrente de conceitos trazidos pela tecnologia da informação, hoje descentralização e participação ficaram mais fáceis do ponto de vista operacional.



Realidade que criou e desenvolveu novos padrões institucionais e operacionais para administração pública no País.



Não obstante, a estrutura interna da administração pública, em várias instâncias, expõe deficiências relevantes na prestação de serviços essenciais à nossa população, especialmente aos mais vulneráveis.



Aplicação da tecnologia moderna constitui objeto de planos controlados pela análise conceitual e pela experiência.



Se, nos dias que correm, a tecnologia implica no aparecimento de novos problemas, de fato suscita novos valores. Ocorrem as transformações almejadas, observando uma disposição racional de meios?



A atividade econômica em geral comanda objetivos, fixa prioridades, critérios de escolha, normas de performance.



Está na lógica do atual sistema econômico tentar estender sempre mais o campo de suas atividades, por maneira a criar novas oportunidades de crescimento do mercado para seus produtos e serviços.



Devemos levar em conta, e muito amplamente, efeitos sobre esse sistema que podem ter a ciência e a tecnologia.



Ciência e tecnologia não deveriam ser consideradas somente em seus conteúdos, como aparecem nas proposições e nas operações; mas, sobretudo, nos atos que engendram proposições e operações.





