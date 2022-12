'Um manto de névoas' aos acordes de liras esmaecidas

Facts are subversive



(Timothy Garton Ash)





No ano 64 de nossa era, Nero teria mandado incendiar Roma, e do alto do Palatino admirava a dança das labaredas a dedilhar sua lira e a entoar modinhas. Suetônio confirmou em sua biografia de Nero o ato criminoso. Tácito, igualmente historiador, o contesta, como não poderia deixar de ser, tacitamente. Nenhum dos dois questiona o incêndio criminoso nem sua importância na aceleração dos conflitos entre cristãos, judeus e a população romana politeísta com graves e profundas consequências na história da Roma antiga.



Nesta semana, o Brasil venceu mais sete dias desta transferência de governo, por todos os títulos merecedora de ficar na história como a mais nefanda, epiléptica e patética de que jamais se teve notícia. A exemplo de Roma, aqui também, em Brasília, nos revoltamos com os atos de vandalismo, violência e pirotecnia psicopáticas, orquestrados por um silêncio malévolo de autoridades do Executivo e de forças policiais que, embora atacadas em suas próprias sedes funcionais,não lograram aprisionar um agente sequer da perturbação da ordem pública. Estariam elas também, como Nero, a desafinar suas liras?



A equipe de transição do presidente eleito, com a competente assistência do Tribunal de Contas da União, continuou a expor as mazelas da economia e a política brasileiras, consequência de uma incompetência singular a fazer suspeitar de um dolo possível de irresponsabilidade administrativa e cívica.



De maior interesse foi a leitura do voto da presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, a eviscerar os mecanismos secretíssimos do chamado orçamento secreto, “envolto em um manto de névoas”, responsável pelo dispêndio de mais de R$ 50 bilhões nos anos 2021 e 22, a título de emendas do relator, artifício fraudador dos princípios pétreos de nossa Constituição de 1988.



Li com prazer e de uma sentada seu minudente voto, de uma clareza ofuscante a me lembrar os textos de San Tiago Dantas, mestre incontestável da língua e do Direito pátrios. Atravessou-me como um relâmpago, após sua leitura, o quanto somos afortunados de termos tido 60 milhões de votos em sufrágio da chapa Lula-Alckmin, apesar das mais do que evidentes manobras de contorcionismo da lei eleitoral e boas normas civilizacionais adotadas pela chapa adversária.



Refleti sobre a arquitetura do mais que óbvio risco de instalação de um regime nos moldes da Hungria de Vicktor Orban, salpicado de populismo autoritário como o patrocinado por Trump e caterva nos Estados Unidos da América. Seria ingênuo supor que, reeleito, o governo incumbente, com a ajuda providencial do orçamento secreto, não começaria a nos sufocar no garrote húngaro, com a expansão da composição do Supremo Tribunal Federal, a “Bête noire" designada e ofendida diuturnamente.



Intriga a insistência, mesmo depois de tantas evidências de maus feitos da quase totalidade dos partidos, sejam eles de oposição ou não, em defesa do orçamento secreto fazendo-o passar por uma lipoaspiração capenga a não dissimular a deformação à Dorian Gray a marcar-lhe a feição e o caráter.



Aí se evidencia quão profunda a tentação deliróide de se tentar instalar a frio um Parlamentarismo debochado, à revelia da vontade popular. Daí também decorre o artificioso malabarismo de pretender jogar às costas do presidente eleito responsabilidade descabida por atos, ações e omissões que, de fato e de direito, pertencem ao enlace incestuoso entre o Executivo e o Legislativo em fim de mandato.



É simplesmente edificante a determinação de Lula em buscar uma solução para o orçamento de 2023 que beneficia seu governo, mas também o do incumbente, cuja falência é mais do que sabida. Não ouso especular sobre o que resultará deste jogo eivado do mais descarado tropismo pelo poder parasitário. Sorte nossa termos um Supremo vigilante dos princípios constitucionais, objeto de perjúrio pelas autoridades eleitas em 2018. A matéria continua em aberto e enquanto assim continuar, fechado permanece nosso caminho para a mais do que imperiosa retomada de nosso destino de nação civilizada, amante da paz, dos direitos sociais, da harmonia entre os Poderes e em sintonia com os direitos e deveres de nossa Carta Constitucional.



Mas, como ossos poetas-jograis, Caetano e Chico, figuras maiores de nossa geração dos anos 40, sobrevivemos a Ditadécadas iniciadas nos 60 e continuamos teimosa e decididamente, no outono de nossas vidas, “caminhando contra o vento” confiantes de que “o estandarte do sanatório geral vai passar”. Vai Passar.





*Embaixador aposentado