As coisas são opacas para nós, e

somos opacos para nós mesmos.

Jacques Maritain





A dimensão que tem nosso modo de amar vai além da outra pessoa, para incluir o mistério completo do que existe.



Somos incapazes de definir a experiência da graça ou de dizer muita coisa sobre ela. Ocasiões e lugares especiais realmente trazem a sensação de estarmos em harmonia com o mundo além de nós mesmos.



Vivemos em primeiro lugar dos dons que nos são concedidos, não cabe fazer cálculos para que sejam suficientes.



Qual seja a situação humana onde o mistério se manifesta, o momento não se explica por ação ou esforço próprio. Podemos efetivamente experimentar nossa dependência total do mistério que nos sustenta.



O Espírito apanha-nos onde estamos. De fato, há que deixar a inspiração para inventividades nascidas do Espírito.



Deus não é conhecido na sua vontade, ou em si mesmo, pela fidelidade, ainda que escrupulosa, à tradição dos pais. Ele não deve ser procurado no passado, mas em irrupção presente. Ele está no meio de nós.



Família constitui o espaço privilegiado onde nascem e crescem atitudes fundamentais anunciadas pelo Evangelho.



O aprofundamento e desenvolvimento da comunicação interpessoal ocorre objetivamente na vida em comunidade, conforme a vitalidade de incontáveis pequenos grupos num ambiente de participação ativa.



Estabelece não só bom entendimento entre os seus membros, eleva a amizade a sacramento da presença de Cristo.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)