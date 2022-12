Novos tempos para a acessibilidade

As perspectivas são muito boas para as questões ligadas a aspectos sociais, como as das pessoas com deficiência, por exemplo. Mas é preciso coragem para enfrentar os desafios e muita persistência.

Urge a retomada da implementação do instrumento de avaliação biopsicossocial. Ele é claro e justo. Sua construção passou por um processo transparente. Foi elaborado pelo CONADE (Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência) e pela UNB (Universidade de Brasília). Foi testado por 17 mil pessoas com todos os tipos de deficiência, de todas as idades, em todas as regiões do Brasil.

Infelizmente, todo esse trabalho foi desconsiderado pelo governo que está saindo. Ele elaborou outro instrumento, em um processo que não ouviu as pessoas com deficiência e não teve nenhuma transparência. Com a volta de um governo democrático, a expectativa é que volte a ser debatida a avaliação biopsicossocial nos moldes do IFBRM (Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado).

Em uma perspectiva de retomada de diálogo, avanço e construção, a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência tem a possibilidade de continuar seu caminho no desenvolvimento de um instrumento que tem por princípio a compreensão de que a restrição de participação é causada principalmente pelas barreiras, sejam elas físicas, comunicacionais ou atitudinais.

Além de estar embasada nos mais avançados conceitos de deficiência, a avaliação será única para mais de trinta políticas públicas destinadas a esse seguimento da população.

Junto precisamos também implementar o Cadastro Inclusão previsto no artigo 92 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que será um registro destinado a armazenar informações de pessoas com deficiência, integrando base de dados de várias políticas públicas relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, informações de censos e demais pesquisas.

Precisamos ir ao encontro dos desafios, fortalecendo aquilo que as pessoas trazem como algo que nos identifica uns com os outros. As diferenças não podem nos afastar. Devem ser vistas como traços de beleza e riqueza da condição humana, a ponte que deve nos unir, quebrando todas as barreiras, sendo a diferença entre aquilo que segrega e aquilo que oportuniza.

A acessibilidade é uma busca, é o caminho que leva a uma educação cada vez mais inclusiva, a mais empregos e melhores condições de trabalho para as pessoas com deficiência, ao respeito por sua capacidade de tomar decisões. As pessoas com deficiência têm direito a uma vida autônoma, seja em família ou em moradia para a vida independente.

No 3 de dezembro, celebra-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Esperamos que a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência seja cumprida pelos países que a ratificaram. No Brasil os ventos agora estão favoráveis. Navegamos por águas mais tranquilas e podemos avançar sem o receio de perdas nem retrocessos.

Senador Paulo Paim (PT/RS).