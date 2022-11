Uma lição ASG

A abordagem ASG (Ambiental, Social e Governança) foi definitivamente incorporada à análise de empresas. Aquelas empresas que não se encontram comprometidas com questões ambientais, sociais e de governança tendem a ser paulatinamente excluídas das agendas dos consumidores e investidores.

Alguns exemplos emblemáticos dos últimos dez anos mostram como as empresas, tanto privadas quanto públicas, não se comprometeram com a ASG e causaram grandes prejuízos à população.

Sob a ótica ambiental, os consumidores não toleram mais que uma grande montadora insira nos sistemas de controle de seus carros uma programação para burlar testes de emissão de gases causadores do efeito estufa. Os prejuízos daquela montadora já superaram €30 bilhões em multas, acordos e custos legais. Sem contar os danos reputacionais, afinal, se um consumidor foi enganado ao adquirir um daqueles quase 11 milhões de veículos produzidos com fraudes, ele se sentirá confortável em trocá-lo por outro produzido pela mesma montadora?

Do ponto de vista social, os investidores não admitem que uma grande mineradora tenha as suas operações associadas a dois desastres que levaram a quase 290 mortes e danos ambientais ao longo de mais de 650 km da extensão do rio Doce, com a consequente interrupção da normalidade da vida social e econômica (turismo, agricultura, pesca etc.) em várias cidades. Os custos estimados para a recuperação ambiental e a recomposição da vida social e econômica das comunidades atingidas já superaram R$50 bilhões, sem contabilizar danos reputacionais.

No que tange à governança, os investidores não aceitam mais que uma petroleira tenha parte de seus principais executivos envolvidos em escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, causando prejuízos a acionistas e processos judiciais no Brasil e no exterior. Mesmo que acordos tenham sido obtidos com a Securities Exchange Commission (US$850 milhões) e com os investidores norte-americanos (quase US$ 3 bilhões), para pôr fim a incertezas, ônus e custos associados a potenciais litígios nos EUA, resta a dúvida sobre o conforto de investidores estrangeiros para comprar novas emissões da empresa, diante dos danos reputacionais incorridos.

E o que a abordagem ASG tem a ver com o resultado da eleição presidencial? Parte da explicação para o resultado da última eleição presidencial se deve à desconsideração da abordagem ASG pelo candidato derrotado.

Pelo aspecto ambiental, a proteção de nossos recursos naturais é imperativa. A sociedade brasileira não tolera os continuados recordes de desmatamento na Amazônia brasileira observados nos últimos anos, situação que ocorreu sem uma resposta firme do governo federal. Os brasileiros, naturalmente, querem que os recursos naturais sejam explorados com ganhos para o país, mas de forma sustentável, sem projetar uma imagem negativa no exterior que possa comprometer interesses comerciais. Candidatos que ignorem as questões ambientais serão rejeitados, até que estejam comprometidos com a exploração das riquezas naturais do país de forma sustentável.

Sob a ótica social, a morte de quase 700.000 brasileiros pela COVID-19 e a falta de empatia com a dor daqueles que perderam pessoas próximas causam indignação. O aparente descaso inicial com a compra e a produção de vacinas, a favor de abordagens medicamentosas não validadas pelas autoridades de saúde competentes, indicam pouca preocupação com a segurança sanitária da sociedade. Candidatos que ignorem questões sociais serão rejeitados em prol daqueles que demonstrem maior preocupação com o bem-estar da sociedade brasileira, além de comprometidos com questões como inclusão, diversidade e o respeito às diferenças de opiniões.

No que se refere à governança, uma palavra-chave é transparência. O direcionamento de bilhões para as “emendas do relator” não pode ser tolerado em um ambiente onde a transparência é cada vez mais exigida pela sociedade brasileira. Vale lembrar que a falta de transparência na gestão pública é um dos fatores que leva à vergonhosa classificação do país no Corruption Perceptions Index de 2021, rotulado como “altamente corrupto” (escore 38, em uma escala 0-100), 96ª posição (dentre 180 países), em posição pior que países como Belarus, Botsuana, Butão, Cuba, Gana e Ruanda. Candidatos que não se comprometam em oferecer transparência no que se refere à gestão de recursos públicos acabarão rejeitados.

A lição da última eleição para os futuros candidatos no Brasil (presidente, governador, prefeito etc.) é que a abordagem ASG veio para ficar, e seu uso não se restringe meramente à análise de empresas. Desvios em relação às recomendações inerentes à abordagem ASG serão punidos pelos eleitores no momento da confirmação de seus votos, assim como já ocorre com empresas no que se refere ao comportamento de consumidores e investidores.

Antonio Marcos Duarte Junior. Ph.D. em Matemática Aplicada pela Princeton University e professor do Mestrado Profissional do Centro Universitário Ibmec Rio de Janeiro.