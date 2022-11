Hoje o ar vazio

já não chora.



Pablo Neruda





É crucial organizar a relação entre níveis políticos segundo definição clara dos desafios que decorrem da política.



Situação ideal é aquela na qual atores são integrados democraticamente num jogo de interdependências recíprocas. Entretanto, a atual realidade política do País está longe disso.



Permanecemos à espera de uma definição pragmática sobre novas políticas que serão adotadas a partir de janeiro.



Democracia só pode ser experimentada mediante adoção de políticas públicas, segundo concorrência institucional, com competências repartidas entre diferentes níveis políticos.



Nada mais intolerável atualmente do que o conflito de interesses entre múltiplos grupos de transição de governo.



Nos dias que correm, busca de conciliação de interesses dos grupos de transição, mediante debate e reflexão, está a exigir arejamento, e não fechamento, de ideias e propostas.



O exercício do poder na moderna sociedade em rede está a exigir do presidente eleito efetiva disposição à crítica.



Governante escolhido através de eleição livre, a população espera que seja capaz de melhorar a vida das pessoas. Entretanto, o centralismo continua como marca de governo.



O discurso político do "nós" contra "eles" (vem desde a eleição presidencial de 1989) vai balizar a prática política.





Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco,2019)