O vento do Norte

“Le vent du Nord” ( le plat pays), linda canção na voz de Jacques Brel, me surgiu na memória como mais um dos sinais renovadores de normalidade renascida pelas eleições destas últimas semanas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da América.



O “The New York Times” não deixou por menos. “Se há um perdedor certo nestas eleições de renovação do Congresso, ele se chama Donald Trump”. O mentiroso ufanista, narcisista, devedor do Imposto de Renda e sua assessoria perniciosa capitaneada pelo meliante Steve Bannon, usurpador de doações para obras públicas, condenado pela justiça americana como escroque, apregoavam que a rosa dos ventos traria uma onda, um tsunami de votos em favor do Partido Republicano como repúdio do povo americano ao governo de Joe Biden.



Não aconteceu sequer uma marola digna dos bons tempos de minha infância, quando pegava “jacaré" na praia de Copacabana. Trump já não engana mais ninguém com suas alegações delirantes contra o “roubo e a fraude” das eleições presidenciais americanas.



Grande notícia para a Democracia no Continente americano iniciada com a derrota de Bolsonaro no Brasil em 30 de outubro e agora complementada com o desmascaramento de Trump e de Steve Bannon, conselheiro eleitoral comprometido com fake-news nas eleições dos dois grandes países americanos.

Este “vento do Norte” nos anuncia que muito provavelmente os sonhos de Trump de voltar à Presidência dos Estados Unidos se esfarelam como castelos de areia e se começa a reconhecer que a política de relançamento da economia americana nos moldes propostos por Biden dominará o cenário nos próximos anos.



Biden e Lula estarão na mesma faixa de onda de combate à política de ódio deixada por seus antecessores e certamente trabalharão juntos na reestruturação de políticas identificadas com o bem estar social de suas populações.



Sem dúvida alguma estamos a perceber a aurora de nova dinâmica internacional em que o Brasil será parceiro de primeira grandeza não só na questão do controle climático, da difusão de energias limpas e autossustentáveis, mas também no redesenho de estruturas esclerosadas de um comércio mundial com bolsões inaceitáveis de desajustes tornados mais do que óbvios pela pandemia do Covid.



Talvez só o final da Segunda Guerra Mundial nos tenha oferecido oportunidade tão rica de congraçamento universal como a que nos levou à criação das Nações Unidas e às organizações financeiras de Breton Woods, hoje a reclamarem urgente revisão e ajustamento diante dos desafios deste século 21 que mal chega a seus primeiros 25 anos e já nos impõe uma mentalidade muito mais racional do que extremismos de Direita ou de Esquerda.



Não será apenas por esta razão que Lula terá que comprimir seus horários no Egito, pois mais de uma dezena de grandes líderes mundiais desejam com ele conversar. A razão maior certamente deriva da já anunciada determinação da coligação Lula-Alkimin de fazer do Brasil um interlocutor aberto ao diálogo para se encontrar meios e modos de erradicar a pobreza no planeta, esta, de per si, a maior revolução de engenharia política por todos almejada.



Queiramos ou não, o Brasil sai dos sucessivos embates contra o autoritarismo e a indiferença social dos últimos quatro anos destinado a finalmente assumir seu papel como um dos maiores líderes mundiais deste século. Vencemos recentemente o risco de nos afundarmos numa macroeconomia neoliberal exaurida, transferidora de riqueza socialmente indecorosa em que apenas minorias aumentam suas riquezas não-produtivas em desfavor de um universo de milhões sem perspectivas de emprego e de renda.



Essas últimas semanas de outubro e as primeiras de novembro revelam uma nova consciência universal sobre o destino de nosso Planeta e da espécie humana. No século 20, algumas vezes chegamos perto da insanidade de uma guerra nuclear. Neste século 21 não há espaço para palpiteiros, projetos de autoritarismos ou para o renascimento de líderes míticos como Mussolini ou Hitler.



A derrota de Trump e sobretudo o cansaço do povo americano com sua retórica de ódio aos imigrantes, aos negros e aos pobres tornou a ilusão de uma supremacia branca uma moeda tão falsa quanto os movimentos autoritários que nos levaram à Segunda Guerra Mundial.



O Brasil já saiu deste teatro de horrores. Embora ainda persistam aqui e ali ventos requentados nos infernos da ignorância, da violência e da infinita estupidez de mentecaptos, delirantes e mitômanos.