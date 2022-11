Vamos ignorar o nazifascismo?

Nos últimos dias, o noticiário foi dominado pelo lockout de caminhoneiros. Distribuídos por aproximadamente 300 pontos em todo o país, esse movimento, ilegal e ilegítimo, articulado por empresários e políticos bolsonaristas, todos ocultos, teve o propósito de questionar a vitória eleitoral de Lula e desestabilizar o país. Em seus delírios, o movimento esperava a adesão de vastas parcelas da sociedade, para, devidamente encorpado, clamar diante dos quartéis por uma insólita “intervenção federal”, pobre eufemismo para “golpe militar”.

O esperado golpe não ocorreu. Não apenas as Forças Armadas se recusaram a ressuscitar as quarteladas típicas do século XX, mas, em seu conjunto, a própria sociedade brasileira parece pouco afeita a aventuras golpistas. Restou claro que não havia condições objetivas para um golpe e, cada vez mais isolado, temendo ser preso, Bolsonaro capitulou.

Mas o noticiário político registrou outro fato, ainda mais importante que o lockout de falsos caminhoneiros: as manifestações nazifascistas em Santa Catarina. Mesmo em um estado com forte presença de colonos europeus, muitos de origem germânica, é doído reconhecer que o nazismo deita raízes profundas no Brasil, país marcado pela miscigenação étnico-racial, pela diversidade religiosa e pela cordialidade no trato.

Não há dúvida de que as manifestações catarinenses têm caráter nazifascista, sendo orgânicas ao bolsonarismo. A estética do maldito não deixa dúvida. Isso não significa que todo bolsonarista seja nazifascista. Afinal, o bolsonarismo é um fenômeno com muitas camadas. Em sua grande maioria, os eleitores de Jair são pessoas corretas, trabalhadoras e ordeiras, que respeitam a legalidade e as instituições democráticas. Infelizmente, contudo, mesmo sem saber, muitos estão inseridos nesta comunidade de ideias, nesta gramática pseudonacionalista, nesta pedagogia do ódio.

Logo, o mal inscrito no DNA da “besta” não pode ser ignorado. Sublimar o caráter nazifascista implícito no bolsonarismo é um erro. Além disso, não se pode esquecer que 2022 marca o centenário da ascensão de Mussolini na Itália, sendo, também, o ano da afirmação de Hitler como líder nacionalista. Se tem nariz de porco, olho de porco, orelha de porco, corpo de porco, pata de porco e rabo de porco, é porco. Podem ter certeza.

A negação ao caráter nazifascista do bolsonarismo pode custar caro ao Brasil. Nosso passado escravista, saquarema e integralista, nossas experiências ditatoriais, autoritárias, desautorizam qualquer complacência com o mal que se alastra no país. Há células nazifascistas incrustadas em todo o país. Elas agregam políticos, religiosos, militares, empresários, ruralistas e movimentos sociais. No campo ou nas cidades, reúnem inúmeros “cidadãos de bem”. Como os rinocerontes de Ionesco, fascistas não entendem sutilezas (Salve Chico Carlos!). Por isso, é preciso combatê-los.

Essa luta, contudo, não pode se rebaixar ao mal a ser combatido. Ao fanatismo e à violência, ao denuncismo escrachante, à corrosão espúria das reputações, à cooptação dos vulneráveis, ao anestesiamento dos que agem de boa-fé, há que se lançar o poder duro da lei para que jamais repitam o ensaio insano da ruptura institucional. Aqueles que vilipendiam a ordem, esgarçam o tecido social, corroem o caráter e cultivam a lógica do “amigo vs. inimigo”, devem ser confrontados com a legalidade ínsita à democracia. O nazifascismo é, em nível imediato, um caso de polícia.

Mas nada poderá feito sem união. Para derrotar a face mais perversa do “Messias”, é necessário aglutinar as maiorias minorizadas. É necessário educar. Só assim poderemos pintar, com tintas fortes, que, mesmo com o uso ostensivo do poder econômico, da máquina pública, da captura de instituições de Estado (Alô PRF!), com a ameaça aos vulneráveis, com a militarização do governo e o rebaixamento geral da inteligência, Bolsonaro foi derrotado.

Bolsonaro foi derrotado pelos que mais odeia, pelos que mais despreza. Foi derrotado por mulheres pobres, periféricas, nordestinas, que não suportam mais a violência, contra si e contra seus maridos e filhos, ainda que eles, muitas vezes, estejam perfilados ao “capitão”. Derrotado por gays, negros, indígenas, ambientalistas, intelectuais, artistas, empresários, produtores rurais, religiosos, estudantes e muitos outros atore que não se calaram diante do mal, que não silenciaram suas angústias, que não soltaram as mãos dos seus. Derrotado e abandonado por muitos dos que lhe bajularam, Bolsonaro é hoje uma pálida sombra de si mesmo.

Mas a queda de Bolsonaro não põe fim ao bolsonarismo. Por isso, é hora de cerrar fileiras com o STF, ocupar as ruas, fortalecer os partidos, dialogar com os contrários, pressionar congressistas, enfim educar, exercer a boa política. Se não há democracia sem polos ideológicos claramente constituídos, à direita e à esquerda, também é certo que a institucionalidade é um pilar insofismável do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro é perigoso. Logo, não devemos ignorar o que não nos é conveniente em nome de uma falsa superioridade moral. A moralidade, por si, não basta. Esconder a cabeça nunca protegeu as avestruzes contra leões, chacais e hienas. Negar a realidade é uma forma de arrogância. É a forma mais tosca de concorrer para o mal.

Lier Pires Ferreira, PhD em Direito. Professor do Ibmec

Renata Medeiros de Araújo, Mestre em Ciência Política. Advogada