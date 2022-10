Qual o nosso

pertencimento?

Jonathan Rutherford (2007)





Decisões são livres quando cada qual decide o próprio caminho com o melhor juízo e sem a coerção de terceiros.



"Apenas quando as pessoas podem trocar livremente o que possuem por aquilo que necessitam a sociedade pode alcançar uma coordenação econômica", diz Roger Scruton.



Não mais presos de antigas estruturas, os homens e as mulheres podem associar-se a outros em projetos comuns.



Difícil dizer até que ponto mudanças políticas no País vêm da insatisfação geral com o sistema de representação. Sabemos atualmente orientado ao comportamento de poder.



Uma realidade que reflete alguma coisa profunda: perda de confiança em sua capacidade de expressão simbólica.



As instituições políticas do País são, sistematicamente, postas à prova pelos fatos criados no interior da sociedade. Pós-verdade encontra abrigo em meio ao relativismo cultural.



Nos dias que correm, predominam invenção de fatos que se sabe falsos, negação de fatos que se sabe verdadeiros.



Os valores emergem por meio de nossos esforços cooperativos que promovem a responsabilidade uns com outros, ampliam o espaço em que a nossa sociedade pode prosperar.



Eleições democráticas são necessárias, entretanto insuficientes, para incutir responsabilidade política nos eleitos.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)