'Viva o povo brasileiro'

(João Ubaldo Ribeiro)



As pesquisas eleitorais confirmam a quase unanimidade do povo brasileiro em favor da Democracia. Beira 5% o percentual da população a acreditar que os regimes autoritários, sejam de esquerda ou direita, possam com ela se equiparar.



(Talvez, por esta razão, dentre outras, a Câmara dos Deputados tenha proposto uma CPI contra elas. Aviso aos navegantes: pesquisa de opinião é crime. Espalhar notícias falsas é do jogo. Certas coisas, de tão ridículas na Câmara, deveriam ser secretas como o orçamento do mesmo nome). Pausa. Seguimos.



Poderíamos dormir tranquilos não fosse o que a campanha eleitoral nos oferece neste tumultuado ano de 2022, onde se esfarela toda a dignidade supostamente exigível a postulante ao cargo presidencial.

Na realidade, apenas se surpreendem os ingênuos e os mal-intencionados porque nunca se transferiu para o Brasil projetos e proposições tão antagônicas ao caráter nacional pós-1988.



A Carta Constitucional de 1988 pode ser acusada de longa e minudente, mas é de clareza ímpar na defesa do regime democrático, do Estado do Bem Estar Social e da independência entre os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).



A partir da crise econômica e financeira de 2008, constatou-se de forma crescente a despudorada injustiça social e o desnível de riqueza e bem-estar trazidos pela globalização assimétrica e a desregulamentação financeira, fartamente documentada pelos estudos, entre outros, de Piketti.



O “Yes we can” de Obama mostrou a dificuldade para a maior potência econômica do mundo de acomodar os interesses democráticos de justiça social com a tentativa de regulamentação do setor financeiro americano, salvo da falência com dinheiro do erário, vale dizer, do povo. O programa de saúde pública “Obamacare" foi aprovado de forma limitada e recrudesceu o antagonismo racial nos Estados Unidos da América. É um fenômeno mais do que constatado e analisado na própria sociedade americana.



A eleição de Trump combina à perfeição os ressentimentos óbvios trazidos pela regulamentação financeira de Obama, a fermentação revigorada do preconceito racial com o desajuste econômico da globalização e as migrações dos desvalidos.



O “make american great again” é o uivo saudosista trazido por Trump em consonância aparentemente com os interesses dos desempregados, mas em óbvia identidade com os reclamos de Wall Street pela volta da desregulamentação, responsável pela maior transferência inversa de renda (de pobres para ricos) do século. A retórica de Trump ironicamente apela para o pior da sociedade americana em nome de um nacionalismo xenófobo. Quem não se lembra de Trump a defender a construção de um muro entre o México e os Estados Unidos para evitar o "estupro” por bárbaros mexicanos? No front interno, Trump ainda comparou, como equivalentes, a violência policial e de milícias com a legítima defesa de residências de negros escorraçados em diversas cidades dos Estados Unidos.



(Que me perdoem minhas leitoras sensíveis, mas às vezes acho, ao contemplar Trump, que a ciência exagera quando diz até hoje não ter encontrado o elo perdido entre a besta e o homo-sapiens)

Internacionalmente, Trump hostilizou seus aliados ocidentais, procurou cobrar dos membros da OTAN a defesa militar do Ocidente, estimulou o BREXIT e aprofundou o progressivo afastamento entre os Estados Unidos e a União Européia. Desmontou o sistema internacional de comércio, levantou barreiras tarifárias discriminatórias, inclusive contra o aço brasileiro.



A este quadro em si desorganizador, a pandemia do COVID veio mostrar a ineficiência das cadeias globais de valor com a escassez de máscaras, filtros e garrafas de oxigênio. A globalização se revelou tão ineficiente quanto a financeirização internacional havia exposto sua estreita vinculação a uma ideologia demolidora como o neoliberalismo.



De nosso lado, o governo eleito em 2018 no Brasil abraça sem rebuços o modelo neoliberal sem perceber seu visível esgotamento até mesmo nos estudos de órgãos internacionais como o FMI e o Banco Mundial, explícitos inclusive na retratação pública sobre os inconvenientes das políticas de austeridade fiscal por eles recomendadas. Bilateralmente, imitou Trump em tudo, principalmente no grotesco.



A política econômica no Brasil abandona de forma dramática os programas sociais, reduz os investimentos públicos em saúde, educação e amputa direitos trabalhistas com óbvio prejuízo para os assalariados anteriormente menos sujeitos a abusos e ameaças como hoje voltamos a ver na campanha eleitoral presidencial.



O quadro eleitoral hoje no Brasil reflete este cenário que ,de forma muito superficial, descrevi acima. E agora faço a pergunta que nos deveria interessar. O que a gente tem com isto?



Porque estamos discutindo aqui o problema, que nunca existiu, entre católicos e evangélicos? Estamos na Irlanda do Norte?



Quais foram os benefícios concretos para sua vida e de sua família nos últimos quase quatro anos? A educação de seus filhos melhorou? Sua mulher conseguiu ser atendida no SUS para o tratamento da diabetes que a aflige? A sua cesta básica está mais consistente? Seus filhos já se vacinaram contra a Pólio?



O Brasil ficou mais respeitado no mundo? Nossa política ambiental e climática é considerada compatível com nossas obrigações internacionais? Você acha que ter acesso a armas até pelo correio, como ocorre nos Estados Unidos, será vantajoso para sua tranquilidade? É promessa de governo, aqui no Brasil. Pode?

E o salário mínimo vai aumentar? Vai bater a inflação ? Voce vai ter direito a férias no ano que vem?



O povo brasileiro vai continuar a se estranhar e viver num clima de medo? O Supremo Tribunal Federal tem que ser vaquinha de presépio do Executivo? Você acha mesmo que o Legislativo do orçamento secreto pode reunir uma patota e demitir um juiz do Supremo Tribunal porque ele se insurge contra emendas constitucionais de cláusulas pétreas ? Voce acha que o orçamento secreto dignifica o Congresso e combate a corrupção?



E, finalmente, você não vê que o rábula de Curitiba rasgou definitivamente sua fantasia de defensor da lei e da ordem e apenas mostrou seu desprezo pelo justo processo legal e destruiu milhares de emprego no Brasil? Você não acha que com tudo isso nós já estamos numa democracia ameaçada? Você tem mesmo certeza que se abster nesta eleição é um ato civilmente responsável? Você vai reabastecer sua motoca por mais impensáveis anos no Posto Ipiranga dos encantos mil? Você já sabe o que ele pensa sobre sua pensão de aposentado? Você não sabe que ele quer colocar o teto máximo da aposentadoria do servidor em cinco mil reais? Mesmo que você tenha descontado de seu salário durante trinta anos um valor compatível com uma aposentadoria de valor mensal cinco vezes maior ? É um modelo chileno que o Posto Ipiranga muito aprecia.



Pense bem. Você vai bater um pênalti. E o goleiro quer que você chute uma bola quadrada. Dura como cara de pau. Descalço. Okei?



E agora, José?



*Embaixador aposentado