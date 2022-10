Além, a realidade pode



ratificar crenças falsas



Raymond Boudon (2012)







À medida que circunstâncias mudam a realidade social do País, ninguém consegue ignorar desafios pela frente.



Componentes indispensáveis do pensamento e da ação, ideias precisam orientar os objetivos cruciais de governo. Proporcionam um sentido aos acontecimentos que ressurgem no cenário político.



A existência de um mercado de ideias competitivo é condição essencial para boa qualidade da nossa democracia.



Uma sociedade que deixa para trás muitos dos seus potenciais de realização carece de reformas transformadoras. Reformas que estruturem consciências individuais, potencializando capacidades.



Penso que, dentre outras, objetivamente carecemos hoje de uma reforma política da qual pouco, ou nada, se fala.



Considerar efeitos de uma ação permite fundamentar o julgamento de valor, positivo ou negativo, a ela associado.



Crenças, agora, estão destinadas a depender mais da opinião que da convicção.



Uma instituição não é boa em razão dos efeitos que ela provoca, mas por termos razões para considerá-la assim.



O funcionamento do sistema político do País depende de consequências de uma ação, ou de um estado de coisas.



Neste segundo turno eleitoral paixões e interesses prevalecem sobre bom senso.



Numa democracia pujante, homens e mulheres agem inspirados pelos valores acordados na vida em sociedade.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)