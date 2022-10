Próxima parada: Budapeste?

Estamos a caminho de nos transformarmos numa sociedade autoritária como a Hungria? Numa sociedade teocrática como o Irã? Numa ditadura onipotente como a Rússia?



A julgar pelas eleições de 2 de outubro, penso que não. Assistimos a uma manifestação mundialmente rara em que mais de 600 milhões de (impulsos eletrônicos) votos foram contabilizados por urnas eletrônicas em menos de 4 horas. Sem violência, pacificamente e até mesmo num ambiente de festa cívica.



Nada pode melhor atestar a identidade profunda do povo brasileiro com as liberdades democráticas. Nada pode melhor calar as tentativas de desvalorizar o grande instrumento de votação democrática desenvolvido com tecnologia brasileira.



O resultado das urnas deixa sim transparecer o estado de inquietação e de perplexidade da sociedade brasileira, quase matematicamente dividida entre os apoiadores de um e de outro candidato à cadeira presidencial.



A possibilidade de encerrar a eleição no primeiro turno certamente terá provocado o fenômeno com que nos defrontamos no segundo turno em que o Congresso Nacional aparece com uma configuração muito a fim dos interesses de Bolsonaro, sem que os mesmos eleitores tenham ousado o passo final de reelegê-lo.



A menos que se julgue que o povo vota irracionalmente, que forças ocultas tenham magicamente dirigido a intenção de grandes segmentos da sociedade, a expressão numérica dos resultados só pode ser traduzida numa única frase: "estamos divididos, mas não queremos permanecer nesta divisão”.



A inexorabilidade do segundo turno permite que se viabilizem posições e tendências nem sempre evidentes no simples resultado numérico. Mal encerradas as eleições as manifestações de ex-candidatos tendem a esclarecer, como numa escala cromática, os tons e subtons de afinidades e divergências entre os candidatos e seus programas ou propósitos a fim de que o eleitor melhor compreenda o impacto de sua decisão de votar em um dos dois candidatos restantes.



E é o que estamos a testemunhar com não poucas indagações, mas também com crescente e ineludível sedimentação de nossa indispensável participação no destino de nosso país.



As primeiras manifestações foram inequívocas ao contornar o figurino meramente protocolar entre derrotados e vencedores e chamar a atenção do eleitorado para o risco involuntariamente trazido pelo fim do primeiro turno.



Pela recomposição do Congresso Nacional se percebe de imediato a miragem de uma aparente unidade nacional. Embora o desejo implícito do eleitorado no primeiro turno fosse o de evitar a concentração de poder num só polo da dualidade governamental, surge a tentação de se completar no segundo turno exatamente esta concentração.



Contra esta possibilidade se manifesta em primeiro lugar a candidata Simone Tebet que não deixa pairar dúvida sobre a razão de apoiar Lula, por ver nele o respeito à Constituição e aos princípios democráticos que não percebe no candidato à reeleição.



Faz a afirmação com a mesma dignidade e altivez com que pautou sua campanha eleitoral da qual saiu consagrada como uma das brilhantes e destemidas mulheres de nosso corpo político. Coragem, diga-se de passagem, que não a fez pestanejar quando se viu deslealmente chamada a opinar sobre a morte de um companheiro e amigo de Lula. Naquele momento, Simone Tebet mostrou que caráter não depende de calças ou saias, mas de um sentimento mais profundo de respeito ao outro.



A esta manifestação, seguiu-se imediatamente a de Carlos Lupi, presidente de Partido de inegáveis tradições históricas, reiterando o apoio de sua Comissão Executiva ao candidato Lula por razões idênticas às de Simone Tebet a apontar para o. risco de quebra dos princípios democráticos no Brasil, caso o atual presidente seja reeleito com a composição do Congresso Nacional saída do primeiro turno.



O momento maior das manifestações de preocupação com o Estado Democrático de Direito e o risco de sua ruptura por equivocada interpretação do resultado do primeiro turno surgiu de um dos maiores políticos do combate à ditadura militar, Constituinte de 1988, senador da República, ministro das Relações Exteriores, ministro da Fazenda e presidente da Nação por oito anos, Fernando Henrique Cardoso.

Por mais que dele se possa discordar seja neste ou naquele ponto, não há como colocar em questão o respeito à Constituição e ao Estado democrático de Direito que todos vivemos durante seus dois mandatos.



Seu apoio a Lula em nome da preservação da Democracia no Brasil deve ser igualmente contemplado no plano de mais de 40 anos, talvez mais de meio século, de uma relação de adversidade política entre os dois líderes de partidos que ocupam o proscênio politico no Brasil, ambos responsáveis pelo respeito que o Brasil passou a gozar nas relações internacionais. Um país a que se ouvia com respeito sem o desprezo que infelizmente hoje se nota até mesmo na imprensa internacional.



Agora a ação volta a nós, eleitores. Não somos inocentes nesta decisão. Temos 34 anos de vida democrática com altos e baixos, com diversidades sempre resolvidas pelo voto. Os últimos quatro anos nos levam agora a uma encruzilhada realmente tingida por um ódio que desconhecíamos.



Será melhor o país se sucumbirmos ao autoritarismo e à quebra do Estado Democrático de Direito? Esta a resposta que se espera da sociedade brasileira no próximo 30 de outubro.



Compartilho sem qualquer hesitação a visão de Fernando Henrique Cardoso, de Simone Tebet, de Armínio Fraga de que infelizmente a Democracia está a correr grave risco neste país. E que o abandono dos princípios democráticos e da harmonização entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nos levará à mais profunda instabilidade econômica e social.



Só a determinação de reconstruir e preservar os valores e princípios da Carta de 1988 e em especial do Estado de bem-estar social aliado ao Estado democrático de Direito poderá resgatar a dívida social, chaga aberta. Apenas a coligação de brasileiros disposta a apoiar um governo de autêntica solidariedade nacional, de preservação do meio-ambiente, de integração internacional com o controle climático poderá nos reposicionar como um dos grandes países deste milênio.



A hora é de diálogo sem distinção de raça e sobretudo de Credo. Somos todos filhos do mesmo Deus. E devemos reaprender a sermos homens de bem.



*Embaixador aposentado