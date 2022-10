A importância de uma prorrogação bem jogada

A disputa pela presidência da república está acirrada e o resultado é incerto. Se até a semana passada pesquisas indicavam a possibilidade de Lula ser eleito no primeiro turno, as urnas mostraram uma força ultraconservadora considerável. Entre os presidenciáveis, diferença de cerca de 5 pontos percentuais a favor do candidato de esquerda, menor do que as enquetes apontavam. No Rio, Cláudio Castro eleito. Em São Paulo, o segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas se confirmou, mas, ao contrário do que se supunha, com o petista em desvantagem. Senadores e deputados federais direitistas farão parte de um time com alto potencial de aprovar ou rejeitar projetos no Congresso Nacional.



Desde ontem, analistas e o próprio Lula comparam o segundo turno à prorrogação de um jogo de futebol. No discurso de domingo, o petista disse que ganhou no tempo normal e vencerá, novamente, no tempo extra. Lembra também que, em todas as eleições de que participou, nunca levou no primeiro turno. Diz ainda, com bastante lucidez, que será oportuno debater frente a frente com seu opositor as propostas para o país.



Se analisarmos a eleição sob a ótica futebolística, o time do atual candidato à reeleição jogou na retranca e abusou do antijogo. Em alguns momentos, especialmente no final do tempo normal, já era quase considerado derrotado. Por sua vez, a cúpula do PT, talvez na ânsia de vencer no primeiro turno, ao considerar a partida resolvida, tenha subestimado a capacidade de mobilização e articulação do atual presidente, que empatou a peleja. Agora, são pouco menos de trinta dias para sabermos o resultado. Cada dia passará muito rápido, tal qual os trinta intermináveis minutos de uma prorrogação.



Lembro-me como se fosse ontem: O Brasil tinha Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e companhia. Em 82, eram os melhores jogadores da Copa. No excelente livro Biografia das Copas, Thiago Uberreich traz relatos preciosos do que ocorreu, por exemplo, naquele trágico 5 de julho espanhol. Ainda que tenhamos na memória a imagem de um melhor time, quem ganhou foi a Itália, que viria a conquistar o tricampeonato mundial. Saímos da competição. Mas com o aprendizado de que não se deve dar passes laterais longos no meio-campo. E, principalmente, que ilusão não ganha jogo. No livro, Thiago escreve que o técnico da Itália Enzo Bearzot declarou que “o Brasil não merecia ganhar o jogo porque a Itália foi superior”. O técnico italiano também “destacou que os brasileiros tiveram a presunção de que poderiam vencer com facilidade”.

O tal “já ganhou” nunca é vantajoso. Ofusca a realidade e incita o time – e eleitor – oponente a lutar com mais garra. Não sei se houve presunção por parte da equipe petista ou eleitores mais fiéis de Lula, ou mesmo ilusão de que se poderia ganhar a eleição de imediato. Mas, ao contrário do fatídico dia em 1982, há uma prorrogação a se jogar, com uma pequena, mas importante, vantagem de 5 pontos percentuais. Se a equipe do ex-presidente souber conduzir a partida, dá jogo.



A gestão atual foi responsável por centenas de milhares de mortes evitáveis durante a pandemia. Resultados pífios no campo econômico, com recuperação lenta em termos globais. A fome de volta ao país. Florestas desmatadas numa escala deplorável. Ataques às instituições democráticas. Ameaças frequentes de golpe. Desrespeito às mulheres e indígenas. Incentivo à violência e compra de armas. Ainda assim, o atual presidente obteve mais de 51 milhões de votos, 43,20% do total de válidos.



Lula está certo quando cita a chance de usar o tempo extra para melhorar as propostas de governo, adequá-las a um país cujas forças ultraconservadoras vieram para ficar. Neste mês de outubro, desfaz-se a ilusão de que brasileiros buscam a concórdia e são pacíficos. Haverá de ter-se em conta e na exata medida a capacidade do adversário, ancorada no conservadorismo e medo de mudança. Uma prorrogação bem jogada pode não apenas levar à vitória, mas preparar o campo para o próximo campeonato, difícil, a ser disputado em 2023.

.

Publicitário, escritor e vice-presidente da União Brasileira de Escritores (UBE-SP). Autor do romance “Através”.