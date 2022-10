Santa paciência

Se até William Bonner, profissional competente e calejado, perdeu a paciência com o irrequieto, indisciplinado, irrelevante e irritante padre-candidato, o que se poderia esperar de nós eleitores interessados - ou até ingenuamente esperançosos - de assistir um debate sobre o futuro do país? Mereceu sem dúvida o epíteto de padre de festa junina e muito mais ainda o título de impostor com que o carimbou Lula.



Assisti à impudicícia com tristeza pelo dano que ali se fazia ao Cristianismo e pela confusão semeada pelo candidato nas mentes dos menos avisados sobre os ensinamentos da Doutrina social da Igreja e sobre a dedicação de homens como o Cardeal Dom Cláudio Hummes, recentemente falecido, e seu papel em obras sociais ao lado de Lula. O que diria Dom Cláudio de um extravagante ministro de Cristo tão distante do bom-senso e tão vilmente próximo de vendilhões do Templo?



Os grandes perdedores de uma noite engalanada para um dos momentos mais marcantes de nossa Democracia fomos nós, eleitores enganados por uma óbvia associação entre a mediocridade intelectual e o mais do que enfastiante e reles autoritarismo.



Tivemos pelo menos bons momentos sobre o tema do meio-ambiente entre Simone Tebet e Lula, breve interlúdio num pantanal de ideias simplistas, sempre repetitivas e deslocadas da realidade escancarada não só para brasileiros, mas também para a comunidade internacional.



Aliás, não se pode deixar passar sem registro a mensagem ambígua sobre a confessada impossibilidade de se controlar ou conter os abusos do chamado orçamento-secreto, numa surpreendente rendição do poder Executivo diante do Legislativo. Afirmação com o grave inconveniente de anunciar ser apenas realista esperar "mais do mesmo" no futuro, ou coisa pior. No debate e sobretudo nas conclusões finais de alguns candidatos, a audição atenta de certas passagens parece subliminarmente indicar estar a moldura constitucional vigente fadada a ser podada aos novos figurinos de Democracias iliberais e autocráticas.

Um debate naufragado, portanto, mas a não deixar dúvidas sobre os riscos a correr tanto o povo quanto a nação caso se prossiga nesta travessia em direção a um passado falsamente idealizado e marcado a ferro e fogo pelo estigma da escravidão, do racismo e da prepotência autoritária.



O eleitor não-ideologizado terá percebido quanto de preconceito anima as forças interessadas em manter o Brasil numa rota de colisão previsível com a ordem democrática e com o Estado de Direito a exemplo do que estamos a ver em algumas partes do mundo ocidental.



Felizmente, em velocidade cada vez mais constante, porém, e a começar pelos Estados Unidos da América e pela União Européia, renascem políticas de combate aos desníveis sociais juntamente com a promoção do desenvolvimento equilibrado entre forças legítimas do investimento privado e imposições inadiáveis do investimento público em meio-ambiente, saúde, educação e domínio tecnológico.



A disjuntiva para o eleitor brasileiro nestas eleições de 2 de outubro não é de pouca monta. A decisão que tomemos certamente influenciará nossa real possibilidade de nos juntarmos aos países responsáveis pelo futuro e sobrevivência de nosso Planeta pois temos território e população para tanto.



Falta-nos uma política consistente de desenvolvimento social e econômico, possível com a superação de nossos mais do que evidentes óbices tanto intelectuais como materiais.



Fora disso, é começar a vender nossas praias como aparentemente já se cogita. Depois, o Pão de Açúcar, a serra da Mantiqueira, a Amazônia e sabe-se lá o que mais. Talvez, a honra.



Vote sem medo.



_______



Em tempo: o Brasil se absteve na votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas de Resolução condenatória à aquisição pela força de parte do território ucraniano pela Rússia.

Rompemos desta forma com um dos mais tradicionais e históricos pilares de nossa tradição diplomática: o repúdio à conquista armada de território alheio.

Será que se tem noção do que isto implica até mesmo para nossa soberania territorial ?

Para a coerência de nossa postura de respeito ao Direito Internacional?

Para nossas aspirações de nos tornarmos em futuro previsível membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas?



*Embaixador aposentado