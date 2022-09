A Democracia nos une

A boa notícia da semana não foi uma; foram duas. A primeira me surpreendeu por sua eloquência: quase noventa por cento dos eleitores prefere as eleições finalizadas no primeiro turno. A segunda foi a insofismável constatação de termos uma real terceira-via, objetivo buscado desde sempre.

A manifestação de apoio à Democracia - denominador comum desta terceira-via - é de especial relevância. Apesar de quase quatro anos de insidiosa campanha contra princípios constitucionais e o quase diário apelo a soluções de força para problemas de negociação política, escancara-se a repugnância do eleitorado brasileiro ao rompimento do tecido democrático já esgarçado por sucessivas emendas ao arrepio da lei.



É o que se constata nas manifestações de apoio de políticos como Fernando Henrique Cardoso e de outras figuras relevantes e reverenciadas do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) que publicamente desmentem uma ruptura de compromissos democráticos entre PSDB e PT, adversários históricos desde a Constituição de 1988.



Nada nos faz supor nesta manifestação de apoio à chapa Lula-Alckmin algo que signifique o abandono de posições discrepantes em pontos programáticos de um ou de outro partido. A união se faz em eloquente defesa do regime democrático no Brasil, e o mais que dela advier certamente será bem-vindo.



Não há petista, por mais rigoroso que seja, que não reconheça o papel altamente social de José Serra quando ocupou o cargo de ministro da Saúde e promoveu uma resistência interna e externa a mecanismos abusivos da indústria farmacêutica, assim como não imagino que se não reconheça o papel de Fernando Haddad na Educação. São duas vertentes que se encontram na dimensão social-democrata dos dois grandes partidos.



Seria ingênuo pensar que a terceira-via não tenha miradas diversas de natureza programática, mas será realista prever que as próprias condições a levar a união de duas forças históricas do país terão impacto numa harmonização de arestas indispensáveis à retomada do desenvolvimento econômico-social do país, hoje em frangalhos por uma ideologia econômica agônica e por uma indiferença social arrepiante.

De imediato se impõe a restauração da unidade nacional, ameaçada por radicalismos incompatíveis com o sentimento de pertencimento social, fermento indispensável para se vencer o atraso aprofundado tanto pela Pandemia quanto pela incúria a desabar sobre nossos programas de saúde pública, educação e bem-estar social.



Estamos nestas eleições de 2022 em momento decisivo de nossa história, porque o impensável de um retrocesso democrático nos foi diariamente apregoado como uma quase fatalidade de nosso destino. As reações crescentes do povo brasileiro, principalmente de suas camadas mais atingidas pelo desemprego e pela fome nos fazem ver o grau de maturidade cívica em defesa de um regime democrático infenso a tentativas de retrocesso político de coloração autoritária.



Em muito terá contribuído para esta firmeza na defesa da Democracia a situação internacional com guerras localizadas de potencial altamente destruidor. De igual ou maior relevância terá sido o inesperado e assustador movimento regressivo nos Estados Unidos da América com os atentados insanos à lei eleitoral, a invasão por turbas ao Capitólio e as consequências gravíssimas na unidade nacional, hoje às voltas com um segregacionismo social de cunho racista e xenófobo de dimensões ainda não totalmente quantificáveis.



Se de um lado esses fenômenos nos inquietam, trazem-nos conforto e esperança as reações crescentes tanto na Europa Ocidental quanto nos Estados Unidos da América em apoio a uma virada para o futuro mais racional em busca de menor desequilíbrio de renda, redução de uma globalização assimétrica e eliminação drástica de políticas de descaso ambiental e descontrole climático.



Igualmente reconfortante é a reação da União Européia com os desmandos de Vicktor Orban, na Hungria, e o repúdio a suas manobras autoritárias de intimidação popular e corrosão sistemática dos direitos humanos e civis de seus compatriotas.



Nos Estados Unidos da América, a justiça tanto federal quanto estadual revela a cada dia o projeto anti-democrático de Trump e torna transparente seu desprezo pelo cumprimento da lei seja como empresário seja como Presidente da maior potência nuclear do mundo.



São sinais que não devem ser mal-interpretados no Brasil. Torna-se evidente que a era dos ditadores populistas autoritários e tirânicos começa a evaporar. Torna-se igualmente evidente que um país como o Brasil, um dos únicos cinco deste planeta com dimensão territorial e populacional a colocá-lo na categoria de “país-monstro” na companhia da Rússia, da China, da Índia e dos Estados Unidos da América, não poderá apequenar-se e deverá sair deste século 21 como um dos principais atores internacionais num mundo mais habitável e digno da inteligência humana. Como dizia nosso sempre lembrado JK, o destino do Brasil é a grandeza.



Grandeza que está nas mãos deste povo que terá aprendido nos últimos quatro anos as graves consequências de votar com o fígado e não com o cérebro.



Voltaremos às urnas em uma semana. Possa este escasso tempo nos iluminar sobre a importância de não nos atemorizarmos diante de ameaças, nos proteger contra o cicio de serpentes a nos enfeitiçar e paralisar de medo.



Temos uma tarefa inadiável a cumprir. Única e decisiva. Certamente a maior e a mais histórica de minha geração que talvez não veja outras. Decididamente dramática para a geração de nossos netos a votar pela primeira vez. E cujo erro de percepção poderá fazer também desta eleição a primeira e desgraçadamente a última.



*Embaixador aposentado