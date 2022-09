Não se pode negar que

as atitudes se modificam

Amin Maalouf (2019)





Nos dias que correm, somos tentados a considerar o desenvolvimento da comunicação como processo contínuo, aparentemente em função de determinados objetivos estabelecidos por sistemas especializados ditando a ação.



Comunicação, em várias e variadas oportunidades, sem outro conteúdo que não o fato mesmo da comunicação.



O ser humano só existe por inter-relacionamentos coletivos que o definem como ser de integração na existência. Vivemos uns dos outros num sentido muito concreto e profundo, portanto não somente no respectivo presente.



Einstein disse certa feita que na existência humana "se revela uma razão superior a todo ordenamento humano."



Hoje, um emaranhado de discursos expõe uma ideologia que reduz tudo o que existe a comportamento de poder. Concretamente, como se o poder fosse única categoria para explicar o mundo e a comunidade que nele existe.



Comunicação requer uma maior capacidade de compreensão, que gere acordos possíveis do pensar em conjunto.



Nosso olhar para o mundo de fato condiciona o nosso empenhamento, mais do que espontaneamente pensamos. Quanto mais uma pessoa aprofunda sua experiência, mais terá elementos em comum com outras semelhantes.



Refletir criticamente sobre como podemos expressar no que acreditamos, e assim dizer alguma coisa às pessoas.



Numa sociedade democrática, melhoria progressiva da condição humana depende da capacidade de negociação. Somos, atualmente, interpelados a uma experiência concreta de solidariedade para com alguns seres humanos.



Novas oportunidades encontram parcialmente as necessidades reais das pessoas, sobretudo as mais vulneráveis.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)