A força das flores

Estamos em setembro e as flores renascem com a força das esperanças renovadas, os caminhos continuam abertos. Os direitos não se perderam entre as ameaças: o rol taxativo, as escolas segregadoras, o fim das cotas para o trabalho. Isso não vai significar o fim da jornada e das conquistas de mais de 17 milhões de pessoas com deficiência que trabalham, estudam, prestam concursos, praticam esporte, fazem compras, se divertem, amam e sonham como qualquer outra pessoa.

Estamos em pleno período eleitoral e as pessoas com deficiência esperam que suas reivindicações estejam na plataforma e planos de governo dos candidatos. Por exemplo, conforme documento elaborado pela Rede Brasileira de Inclusão (Rede In), passo a destacar alguns pontos:

Na educação, os estudantes têm o direito de dividirem a mesma sala de aula com os demais estudantes. E, assim, tornando mais rico o aprendizado de todos. No trabalho, a garantia das cotas deve ser sempre uma preocupação dos gestores públicos, fiscalizando o seu cumprimento e não permitindo sua flexibilização.

É importante também destacar as adaptações arquitetônicas no ambiente de trabalho, bem como o uso de tecnologias assistivas, fundamentais para as atividades das pessoas com deficiência. Segundo dados da Relação Anual de Indicadores Sociais (RAIS), em 2018 eram 486.756 pessoas empregadas, em 2019, 523.431.

A baixa evolução nos vínculos de emprego demonstra enorme desafio que ainda temos. Somando a isso os efeitos negativos da pandemia, que provocou perdas de postos de trabalho.

A saúde integral da pessoa com deficiência é um direito garantido em lei, seja na prevenção, no diagnóstico precoce ou no tratamento de doenças.

Acessibilidade é um direito básico que garante uma série de outros direitos. O acesso aos meios e sistemas de comunicação é o que dá o direito à informação, ao conhecimento do que acontece no mundo, conhecimento científico, novos tratamentos, acesso à cultura, interação em redes sociais. A acessibilidade nas ruas e ambientes físicos é a garantia do direito de ir e vir a todas as pessoas.

Por último, a avaliação biopsicossocial, determinada no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). Dispositivo esse que está em vias de ser regulamentado pelo Poder Executivo. Sim, queremos a regulamentação, mas não a que o governo está preparando e que desconsidera a validação científica feita pela Universidade de Brasília (UNB) e aprovada pelo Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade).

Todos esses direitos já estão assegurados em lei, seja pela Constituição Cidadã de 1988, pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e pelo Estatuto. Mesmo assim têm sido alvos de constantes ataques e flexibilizações, especialmente deste atual governo.

Neste 21 de setembro, celebraremos mais um Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, instituído pela lei 11.133/2005, originária de um projeto de nossa autoria.

O momento é de renascimento, de renovação das forças, de deixar brotar novamente os sonhos. Somos iguais em nossas diferenças. E é nisso que reside a beleza da nossa condição humana. Para que aprendamos um com o outro. Para que ensinemos um ao outro a lição da solidariedade. Da compreensão de que todos nós temos direitos. Hoje, buscamos respeito por meio de normas. Amanhã, o entenderemos pela naturalidade e pelo amor.

Senador Paulo Paim (PT/RS).